Hong Kong thuyết phục dân ở lại Nhà chức trách Hong Kong nhận ra làn sóng này và cũng đang nỗ lực thuyết phục người dân không chọn ra đi. Giám đốc cơ quan phụ trách tài chính đặc khu – ông Paul Chan Mo-po nhận định lý do chính để mọi người quyết định rời đi là họ tính đến việc làm, giáo dục, và các cơ hội làm ăn. Ông Chan tự tin rằng Hong Kong vẫn có rất nhiều lợi thế về mọi mặt trên, khi “việc ban hành luật an ninh quốc gia đã giúp khôi phục sự ổn định xã hội và chính trị ở Hong Kong, tạo môi trường an toàn và bảo mật thuận lợi cho việc kinh doanh và đầu tư cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới”. Theo lời ông Chan thì thị trường tài chính vẫn rất mạnh khỏe trong nửa cuối năm ngoái, các chỉ số kinh tế đều tăng trưởng. Tới thời điểm hiện tại, lĩnh vực kinh doanh ở Hong Kong vẫn không thấy thể hiện sự lo lắng về luật an ninh quốc gia. Khảo sát của lãnh sự quán Nhật tại Hong Kong cho thấy mức độ lo lắng về luật an ninh quốc gia của người Nhật kinh doanh tại đặc khu trong ba tháng đầu năm nay ít hơn so với ba tháng cuối năm ngoái. Gần 70% của 228 người được hỏi nói chuyện kinh doanh của họ không bị ảnh hưởng, chỉ 6,4% nói có bị ảnh hưởng. Một khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Hong Kong (AmCham) cho thấy 58% người được hỏi không có kế hoạch rời đặc khu, dù có không thoải mái với luật an ninh. Theo ông Thompson - người Mỹ năm nay 82 tuổi đã có 42 năm sống ở Hong Kong, luật an ninh quốc gia đã giúp khôi phục hòa bình và sự ổn định cần thiết, và tình hình đặc khu không đáng sợ như mọi người nói. Ông Thompson nói ông tin sẽ có nhiều người quay về, điều đã diễn ra sau năm 1997.