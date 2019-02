Đao phủ IS bị xe tăng bắn chết ở Syria

Một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gốc Indonesia, kẻ thường xuyên xuất hiện trong các video về các vụ hành quyết tù nhân, đã bị giết chết ở Syria.



Abu Walid (đầu tiên từ trái sang), một phần tử khủng bố người Philippines và Malaysia xuất hiện trong video hành quyết ba tù nhân. Ảnh: Rappler



Ông Dedi Prasetyo, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia, ngày 13-2 nói với hãng tin AFP rằng Muhammad Saifuddin, có bí danh Abu Walid và Mohammed Karim Yusop Faiz, bị tiêu diệt bởi mảnh đạn pháo xe tăng dân quân Syria trên chiến trường vào ngày 29-1 tại tỉnh Deir Ezzor. Đây là nơi liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng quét sạch nhóm tàn dư IS.



Muinudinillah Basri, anh của Saifuddin, xác nhận cái chết của em trai thông qua một ứng dụng nhắn tin. "Có một bức ảnh chụp phần thi thể của Saifuddin và tôi đã nhận ra nó", Basri khẳng định.

Theo báo The New York Times, Saifuddim từng giữ vai trò tuyển trạch viên, chuyên tuyển mộ người nước ngoài gia nhập IS. Người này cũng xuất hiện cùng hai phiến quân khác trong video hành quyết nhà báo Nhật Bản Kenji Goto năm 2016.

Chính quyền Mỹ hồi tháng 8-2018 đã liệt Saifuddin vào danh sách các đối tượng khủng bố toàn cầu.