Điện Kremlin nói về thông tin ông Putin có ‘gia đình bí mật'

Điện Kremlin đã “dội gáo nước lạnh” vào một bản tin truyền thông Nga và được các hãng tin phương Tây phóng đại sau đó cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có cô con gái thứ ba bí mật, khẳng định bằng chứng là “không thuyết phục” và “không có cơ sở”.

Phát biểu với báo giới hôm 26-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông đã “tự mình xem xét tài liệu”, đặt tên cho nó là “báo chí vàng” (tức báo chí lá cải - NV).

“Không có gì đặc biệt, không có gì đáng để bình luận” – đài RT dẫn lời ông Peskov nhấn mạnh.



Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Nga hôm 25-11 nói với các phóng viên rằng ông không biết gì về thông tin trên, khẳng định đây là “lần đầu tiên ông nghe nói về một người phụ nữ như vậy”.

Trước đó trong ngày 25-11, trang web Proekt đăng một bài báo nói rằng ông Putin đã có một đứa con vào năm 2003, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Câu chuyện đã được các báo The Times, Daily Mail, New York Post và The Moscow Times chia sẻ rộng rãi, dù Proekt không phải là một ấn phẩm của Nga.

Theo bản tin, ông Putin có một cô con gái tên Elizaveta với bà Svetlana Krivonogikh - một người bạn lâu năm và là mcư dân của TP Saint Petersburg. Bà Krivonogikh trước đây từng làm công việc quét dọn và được cho là đã quen ông Putin vào những năm 1990.

Năm 2000, khi Putin nhậm chức tổng thống Nga lần đầu tiên, cuộc sống của bà Krivonogikh và tài chính của gia đình được cải thiện đáng kể, và người phụ nữ này chuyển từ một căn hộ chung cư sang một ngôi nhà cao cấp trên quần đảo Kamenny Islands – khu vực đắt đỏ của St. Petersburg, theo Proekt. Khoảng thời gian này, bà Krivonogikh được cho là có quan hệ với Tổng thống Putin.

Bài viết cũng cho thấy, thông qua mối quan hệ của với ông Putin, bà Krivonogikh đã nhận được cổ phiếu tại Ngân hàng Rossiya, và hiện sở hữu tổng tài sản trị giá 7,7 tỉ rúp (101 triệu USD).

Lý do của sự bí mật như vậy có thể nằm ở việc bà Krivonogikh có một cô con gái sinh năm 2003, cùng thời điểm ông Putin vận động cho cuộc bầu cử đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Proekt viết.

“Trên giấy tờ, cha của Elizaveta Krivonogikh không được nêu rõ, và chỉ có cái tên được biết đến Vladimirovna”.

Ở Nga, tên viết tắt của một đứa trẻ là một từ bắt nguồn từ tên cha của chúng.

Proekt cũng tuyên bố rằng thiếu nữ Elizaveta trông rất giống ông Putin, và các phân tích trên máy tính dường như ủng hộ giả thuyết này. Proekt không cung cấp bất kỳ hình ảnh nào của cô gái, viện dẫn lo ngại về quyền riêng tư.

Đến năm 2013, ông Putin kết hôn với vợ cũ là bà Lyudmila. Trong cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm, họ có hai cô con gái. Cả hai người con này đều đã trưởng thành và nhiều hãng tin đã xác định họ là bác sĩ nội tiết nhi khoa Maria Vorontsova và giám đốc dự án đại học Katerina Tikhonova.