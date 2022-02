Đài RT ngày 17-2 cho biết một phụ nữ sống ở bang Florida, Mỹ đã bị cáo buộc chi một phần khoản vay cứu trợ COVID-19 trị giá 15.000 USD để thuê sát thủ giết hại người phụ nữ khác từng hẹn hò với bạn trai cũ của mình.

Vụ việc được tờ The Miami Herald đưa tin hôm 15-2, cho hay lệnh bắt giữ người phụ nữ này đã được sở cảnh sát Miami ban hành trước đó vào ngày 9-2.

Nghi phạm là cô Jasmine Martinez, 33 tuổi, đã nhận một khoản vay từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương của chính phủ Mỹ vào ngày 20-4-2021, hai tuần trước khi nạn nhân là cô Le'Shonte Jones, 24 tuổi, bị một người đàn ông bắn chết trên đường về nhà.



Khu chung cư Coral Bay Cove ở bang Miami, nơi Le’Shonte Jones bị bắn chết năm ngoái khi cô ấy đang đi bộ về nhà của mình với con gái của mình. Ảnh: NEW YORK POST

Theo thông tin từ phía cảnh sát, Martinez đã rút 10.000 USD từ tài khoản ngân hàng của mình chỉ vài ngày trước khi vụ giết người xảy ra. Họ cũng đã bắt giữ một người đàn ông tên là Javon Carter được cho là tên sát thủ được Martinez thuê bằng số tiền trên.

Cảnh sát Miami đã tìm thấy một đoạn video trên điện thoại của Carter cho thấy anh ta đang đếm “một khoản tiền lớn” chỉ vài giờ sau vụ giết người.

Carter bị buộc tội giết người cấp độ một. Cảnh sát cho biết Carter đã cố gắng giết luôn đứa con gái ba tuổi của Jones khi cô bé đang đi bộ cùng cô vào thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, may mắn viên đạn đã “bay sượt qua” cô bé.

Lực lượng cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ Romiel Robinson, người đàn ông mà cả Maritnez và Jones có quan hệ tình cảm. Cả Robinson và Marinez đều bị buộc tội âm mưu giết người và giết người cấp độ một.

Cảnh sát tin rằng việc giết hại Jones là đỉnh điểm của sự ganh đua lâu năm giữa hai người phụ nữ.



Jasmine Martinez đã trích một phần khoản vay hỗ trợ COVID-19 để thuê sát thủ giết hại tình địch của mình là cô Le'Shonte Jones. Ảnh: RT



Luật sư của Martinez, bà Fallon Zirpoli cho biết thân chủ của bà “nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến thảm kịch này kể từ lần đầu tiên cảnh sát tiếp cận cô vào mùa hè năm ngoái”.

Ngoài Martinez, không có nghi phạm nào khác trong trường hợp này đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thông qua luật sư của họ hoặc bằng cách khác, RT đưa tin.

Là một phần của Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế (CARES) năm 2020, Chương trình Bảo vệ Tiền lương được thiết kế như một chương trình cho vay tư nhân với lãi suất thấp do chính phủ Mỹ thiết lập để giúp các doanh nghiệp, người lao động tự do và các tổ chức phi lợi nhuận trả một số chi phí, bao gồm cả tiền lương và tiền công, cho nhân viên của họ.

Trong trường hợp của Martinez, hiện không rõ liệu cô có phải là một chủ kinh doanh hay không và làm cách nào mà cô ấy có được khoản vay này.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 8-2020, hai người đàn ông đã bị buộc tội lừa đảo ngân hàng sau khi sử dụng khoản vay 4 triệu và 1,6 triệu USD từ chương trình cho vay ở trên để mua những chiếc xe Lamborghini sang trọng và nhiều thứ khác.