Facebook chặn người dùng Úc đọc và chia sẻ tin bài báo chí

Facebook hôm 17-2 đã thông báo rằng họ sẽ không còn cho phép người dùng ở Úc đọc và chia sẻ các bài báo, tin tức để phù hợp với luật truyền thông mới được đề xuất ở nước này, đài CNBC đưa tin.



Với dự luật mới, chính phủ Úc đang tìm cách yêu cầu các nền tảng trực tuyến như Google và Facebook trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức khi sử dụng nội dung tin tức trên các nền tảng của mình, kể cả trong phần kết quả tìm kiếm.



Facebook chặn người dùng ở Úc đọc và chia sẻ tin tức trên nền tảng này. Ảnh: AFP/GETTY



Facebook cho biết họ đã quyết định hạn chế người dùng Úc đọc và xem nội dung tin tức theo luật được đề xuất. Điều này cũng có nghĩa là người dùng Facebook ở Úc sẽ bị hạn chế đăng hoặc xem nội dung tin tức trên trang của họ và thế giới cũng không thể xem hoăc chia sẻ tin bài của các nhà xuất bản tin tức của Úc.

Theo hãng tin Reuters, động thái mới này của Facebook là sự leo thang bất ngờ và kịch tính trước khả năng Úc áp dụng luật mới này.

Trong tuyên bố của mình, Facebook cho rằng dự luật của Úc "về cơ bản đã hiểu sai" mối quan hệ giữa Facebook và các nhà xuất bản tin tức. Theo Facebook, các công ty báo chí, tin tức được lợi nhiều hơn khi chia sẻ nội dung trên nền tảng của họ.

"Trong tương lai, chúng tôi hy vọng chính phủ Úc sẽ nhận ra giá trị mà chúng tôi đã cung cấp và làm việc cùng chúng tôi để củng cố, thay vì hạn chế quan hệ của chúng tôi với các nhà xuất bản" - ông Will Easton, quản lý phụ trách khu vực Úc và New Zealand của Facebook, cho biết.

Quyết định của Facebook hoàn toàn trái ngược với Google. Hôm 17-2, công ty Google đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận chia sẻ doanh thu với các nhà xuất bản lớn của Úc là News Corp, Nine Entertainment và Seven West Media để trả tiền cho các nội dung của họ. Riêng giá trị hợp đồng của Google với Nine Entertainment đã lên đến 30 triệu USD một năm.