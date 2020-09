Facebook khóa hàng loạt tài khoản Nga giả mạo phá bầu cử Mỹ

Facebook hôm 24-9 cho biết đã vô hiệu hóa ba mạng lưới tài khoản giả mạo nghi do các cơ quan tình báo của Nga sử dụng để phá cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, theo kênh Channel News Asia.

Theo Facebook, các tài khoản này bị đình chỉ do sử dụng danh tính giả và các loại "hành vi không xác thực một cách có phối hợp".

Ba mạng lưới tài khoản khá nhỏ, chỉ có tổng cộng khoảng 97.000 người theo dõi. Mặc dù đa số hoạt động nhắm vào người dùng Facebook ở Anh và Mỹ, các tài khoản chủ yếu nằm ở các quốc gia ở Trung Đông và giáp biên giới với Nga, chẳng hạn như Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Belarus.



Facebook cho rằng các hoạt động trên có liên quan đến tình báo Nga và một tổ chức khác có trụ sở tại TP St. Petersburg (Nga) từng bị giới chức Mỹ cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.



Giám đốc chính sách an ninh mạng Facebook - ông Nathaniel Gleicher. Ảnh: CNN

Giám đốc chính sách an ninh mạng Facebook - ông Nathaniel Gleicher cho biết chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy các tài liệu liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay sẽ bị rò rỉ. Tuy nhiên, bằng cách vô hiệu hóa các tài khoản, Facebook hy vọng sẽ ngăn được bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào tiếp theo.



"Nhóm của chúng tôi theo dõi các mối đe dọa cùng với xu hướng hành động cần được sẵn sàng đối phó. Một trong số đó là hoạt động rò rỉ thông tin xung quanh cuộc bầu cử Mỹ, đặc biệt là trong sáu tới tám tuần tới" - ông Gleicher trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters.



Twitter cho biết họ cũng đã làm việc với Facebook để xác định và xóa 350 tài khoản do các tổ chức liên kết với chính phủ Nga điều hành.



Hai công ty đưa ra các động thái trên sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm 22-9 cảnh báo rằng các tác nhân từ nước ngoài và tội phạm mạng có khả năng phát tán thông tin sai lệch về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3-11.



Ông Graham Brookie - Giám đốc Phòng thí nghiệm nghiên cứu pháp y kỹ thuật số của Hội đồng Đại Tây Dương - đã làm việc với Facebook để phân tích các tài khoản bị đình chỉ. Ông Rookie cho rằng hoạt động này "cho thấy Nga đang tiếp tục nỗ lực làm trầm trọng thêm căng thẳng chính trị ở Mỹ cùng các nơi khác".



“Điều này không bác bỏ thực tế rằng nguy cơ phát tán thông tin sai lệch trong nước lớn hơn nhiều so với những gì đối thủ ngoài nước có thể làm. Tuy nhiên, những nỗ lực can thiệp của Nga vẫn là một lỗ hổng an ninh quốc gia cực kỳ nghiêm trọng" - ông Rookie nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga đã không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này. Nga cũng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử và nói rằng họ "không xen vào chính trị nội bộ của các quốc gia khác".