Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) đã đạt được thỏa thuận với gần 30 công ty dược để sản xuất thuốc trị COVID-19 molnupiravir của công ty dược phẩm đa quốc gia Merck, với phiên bản giá thấp hơn, cho các quốc gia nghèo.

MPP, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, cho hay mục đích cùa thỏa thuận này là để mở rộng khả năng tiếp cận của các quốc gia nghèo một cách công bằng đối với loại thuốc được coi là vũ khí chống lại đại dịch.

Thỏa thuận mới giữa MPP và Merck sẽ cho phép 27 công ty sản xuất thuốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước ở châu Phi, châu Á và Trung Đông tham gia sản xuất các nguyên liệu và thuốc thành phẩm.

Theo MPP, thỏa thuận quy định thuốc molnupiravir do các công ty trên sản xuất sẽ được phân phối ở 105 quốc gia kém phát triển hơn. Phát ngôn viên của MPP cho hay việc phân phối thuốc từ 27 công ty dược có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 2.



Những viên thuốc molnupiravir dùng để điều trị COVID-19 do Merck phát triển được chụp vào ngày 17-5-2021. Ảnh: REUTERS



Một thành viên của MPP tham gia cuộc đàm phán với các nhà sản xuất thuốc cho biết thêm rằng một liệu trình gồm 40 viên thuốc sử dụng trong 5 ngày dự kiến sẽ có giá khoảng 20 USD ở các nước nghèo.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức giá thành 700 USD cho mỗi liệu trình mà Mỹ đồng ý trả, song cao gấp đôi so với ước tính ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bên cạnh đó, các đối tác phát triển molnupiravir cùng với Merck, gồm công ty Ridgeback Biotherapeutics và Đại học Emory của Mỹ, sẽ không nhận được tiền bản quyền từ việc bán các phiên bản thuốc giá thành thấp khi COVID-19 vẫn được WHO coi là tình trạng Y tế cộng đồng khẩn cấp toàn cầu.

Các công ty dược phẩm Beximco Pharma của Bangladesh, Natco Pharma của Ấn Độ, Aspen Pharmacare Holdings của Nam Phi và Fosun Pharma của Trung Quốc nằm trong số những công ty tham gia thỏa thuận và sẽ sản xuất ra thuốc thành phẩm.

Phát ngôn viên của MPP cho biết hiện vẫn chưa có ước tính chắc chắn về sản lượng thuốc có được từ 27 công ty dược, song khẳng định sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các quốc gia nghèo.

Giám đốc điều hành MPP Charles Gore đánh giá đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tất cả các nước đều có thể tiếp cận thuốc điều trị COVID-19, thêm rằng MPP tin tưởng khi các nhà sản xuất phối hợp chặt chẽ với giới chức quản lý thì thuốc sẽ sớm được phân phối cho các nước.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, thuốc trị COVID-19 của Merck, sau khi nhận được sự chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, đã giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong của những bệnh nhân có nguy cơ cao xuống khoảng 30%.