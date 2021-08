Ngoài các biện pháp xét nghiệm, cách ly và phong tỏa thì một phần không nhỏ thành công chống dịch của TQ cũng đến từ chiến dịch tiêm vaccine đại trà tương đối suôn sẻ của nước này. Theo thống kê của tờ The New York Times, TQ đến nay đã tiêm được hơn 1,96 tỉ liều vaccine ngừa dịch COVID-19, trong đó 56% dân số được tiêm đủ liều. Bắc Kinh và Thượng Hải là hai TP đang dẫn đầu cả nước về tiêm chủng với hơn 80% người trưởng thành đã hoàn thành cả hai mũi tiêm - tức chạm ngưỡng thiết lập miễn dịch cộng đồng mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề ra.