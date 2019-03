Giải mã hộp đen Boeing 767 rơi khiến 157 người chết

Hộp đen này là thiết bị thu âm giọng nói trong buồng lái, là thiết bị quan trọng sẽ cung cấp chứng cứ giúp xác định nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên hãng tin AP (Mỹ) dẫn lời một quan chức hàng không Ethiopia cho biết chiếc hộp đen bị hư hỏng một phần và “chúng ta chờ xem có thể thu thập được gì từ nó”.

Cả hai hộp đen từ máy bay Boeing 787 gặp tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines đang được khôi phục, truyền hình nhà nước Ethiopia đưa tin.

Ngày 11-3, tại hiện trường tai nạn, các nhân viên cứu hộ vẫn khẩn trương thu thập các bộ phận thi thể nạn nhân và các mảnh vỡ máy bay để phân tích.



Công tác cứu hộ tại hiện trường tai nạn máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines. Ảnh: AP

Nguyên nhân của thảm họa này vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các phi công đã báo cáo khó khăn gặp phải và yêu cầu quay lại Addis Ababa, hãng hàng không Ethiopia cho biết.

"Ở giai đoạn này, không thể loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào", ông Tewolde Gebremariam, CEO hãng hàng không nói với các phóng viên tại sân bay quốc tế Bole Addis Ababa vào hôm qua.

Vị này nói thêm: "Chúng tôi cũng không thể vội vàng quy kết nguyên nhân. Cần phải tuân thủ các quy định quốc tế trong quá trình chờ đợi điều tra." Tầm nhìn của máy bay khi cất cánh được cho là khá tốt. Tuy nhiên, giám sát không lưu Flightradar24 đã báo cáo rằng "tốc độ thẳng đứng của máy bay không ổn định sau khi cất cánh".

Hãng hàng không Ethiopian Airlines trước đó xác nhận chuyến bay mang số hiệu ET302 khởi hành từ thủ đô Addis Ababa đến Nairobi (thủ đô của Kenya), đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa 62km về phía đông nam.

Trên máy bay có 149 hành khách và tám thành viên phi hành đoàn. Vụ tai nạn xảy ra lúc 08:44 giờ địa phương (05:44 GMT), sáu phút sau khi chiếc Boeing 737 Max-8 cất cánh.

Các chuyên gia hôm qua (10-3) cho biết, còn quá sớm để nhận định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. Trong số 157 người thiệt mạng có 32 người Kenya và 17 người Ethiopia, và 8 người Mỹ.

Tờ Bloomberg năm ngoái nhận định, chiếc máy bay này có xu hướng đột ngột lao xuống do hệ thống giám sát chuyến bay bị lỗi. Boeing đã bị cáo buộc không giải thích đầy đủ tính năng an toàn của máy bay 737 MAX-8. Công ty này đã phát hành bản cập nhật an toàn bay tháng 11 năm ngoái, cảnh báo về lỗi có thể xảy ra trong cảm biến máy bay.