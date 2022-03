Hãng tin Reuters hôm 1-3 cho biết vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra với tốc độ không như mong đợi, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang tập trung vào không kích.

Gần một tuần kể từ khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine, Nga vẫn chưa chiếm được một thành phố lớn nào của Ukraine do nhiều nguyên nhân.

Chuyên gia về quân sự Michael Kofman thuộc Trung tâm Wilson của Washington lý giải trên Twitter rằng: "Nhìn vào chiến dịch của Nga cho đến nay, rõ ràng Nga đang gặp vấn đề lớn về hậu cần và thông tin liên lạc. Toàn bộ nỗ lực này có vẻ lộn xộn".

Cũng lý giải về nguyên nhân đà tiến quân của quân Nga chậm, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết có thể Nga đang tạm dừng để đánh giá lại các chiến thuật.

Người này cho biết Nga bất ngờ không chỉ bởi sức kháng cự quyết liệt của người Ukraine mà còn bởi tinh thần sa sút của chính binh lính của mình, một số quân Nga chưa đánh mà đã đầu hàng. Tuy nhiên, người này không cung cấp bằng chứng chi tiết.

Nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây đang lo ngại rằng giờ đây Nga sẽ đổi chiến thuật, tích cực bắn phá các khu vực thay vì tiến quân chiếm trực tiếp.



Nga bắn phá một địa điểm ở Kharkiv - thành phố lớn thứ hai Ukraine. Ảnh: AP

Trong ngày 1-3, quân đội Nga đã ném bom một tháp truyền hình ở thủ đô Kiev khiến 5 người dân thiệt mạng và dội nhiều tên lửa vào thành phố Kharkiv. Mặc dù Nga liên tiếp không kích nhưng trong 24 giờ qua, chiến dịch của Nga vẫn không đạt được tiến độ như mong muốn.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đầu tiên, Nga phải ngừng ném bom người dân trước khi các cuộc đàm phán hòa bình có thể đạt được bất kỳ bước tiến nào.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 1-3 với hãng tin Reuters và đài CNN, ông Zelensky cũng kêu gọi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp vùng cấm bay ở Ukraine để ngăn chặn lực lượng không quân của Nga. Hiện tại, phía NATO vẫn chưa đưa ra phản hồi về lời đề nghị này.

Hôm 1-3, ông Zelenskyy cũng đã có một cuộc điện đàm trong 30 phút với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc điện thoại, ông Zelensky cho biết các cuộc nã pháo vào thành phố Kharkiv ở phía đông Ukraine đã lên đến mức "khủng bố cấp nhà nước".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã mở một lối đi an toàn cho người dân Kiev sơ tán và cho biết họ sẽ tấn công các khu vực do cơ quan an ninh và thông tin liên lạc của Ukraine quản lý.