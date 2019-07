Google với cáo buộc ‘bắt tay’ Trung Quốc

Đàm phán Mỹ-Trung lại đóng băng vì Huawei Tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và TQ đã bị đình trệ cho đến khi Nhà Trắng xác định cách giải quyết yêu cầu của TQ về việc giảm bớt các hạn chế đối với Huawei, tờ The Wall Street Journal cho hay. Mặc cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản cuối tháng trước đã thống nhất nối lại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, vấn đề chip bán dẫn nào có thể được bán cho Huawei mà không gây lo ngại về bảo mật vẫn còn gây tranh cãi. Ông Trump hôm 16-7 còn dọa sẽ áp thuế thêm đối với 325 tỉ USD hàng TQ. Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 đã bổ sung Huawei vào danh sách đen, đồng nghĩa với việc cấm các công ty Mỹ làm ăn với gã khổng lồ công nghệ của TQ, trừ khi họ được sự cho phép đặc biệt của Nhà Trắng cùng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề này với lý do an ninh. Dù lệnh cấm của Mỹ đã gây thiệt hại lớn cho công ty nhưng người sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi, cho biết công ty sẽ đạt doanh thu 30 tỉ USD trong những năm tới nhờ lệnh cấm. Cuộc chiến thương mại cũng cản trở sự phát triển với nền kinh tế TQ. Theo dữ liệu được công bố hôm 15-7, chỉ số tăng trưởng kinh tế của TQ chỉ đạt 6,2% trong quý thứ hai, thấp nhất trong 27 năm qua.