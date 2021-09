Đài NBC dẫn thông cáo báo chí ngày 15-7 của Công ty Xổ số California cho biết Danh Pham, một cư dân Mỹ gốc Việt ở TP San Francisco, đã trúng số 5 triệu USD từ một vé cào 100X mua tại cửa hàng L & J Groceries trên đường Leland.

Trong khi đó, tại TP San Jose, một cư dân Mỹ gốc Việt khác tên Ngan Nguyen đã nhận giải độc đắc trị giá 2 triệu USD từ một vé cào ô chữ Instant Prize mua tại cửa hàng Dolce Espresso trên đường Tully.



Một bảng hiệu của Công ty Xổ số California. Ảnh: NBC



Hai người gốc Việt này nằm trong số sáu người may mắn trúng số trong thông báo ngày 15-9 của Công ty Xổ số California, trong đó Danh Pham là người trúng được giải cao nhất.

Bốn người may mắn còn lại nhận được các giải trị giá 1-2 triệu USD từ các loại vé cào Multiplier Mania, Silver and Gold, Red Hot 10’s và Instant Prize, cũng do Công ty Xổ số California phát hành.

Cũng theo Công ty Xổ số California, tất cả những người trúng số được nêu tên trong thông cáo ngày 15-9 đều từ chối trả lời yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông.