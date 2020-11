Hé lộ lý do quan chức chính quyền Trump hoãn thăm Đài Loan

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ hoãn thăm Đài Loan – một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump - là do bị báo chí dò xét về chi phí đi lại vào thời điểm Tổng thống thứ 45 của Mỹ sắp kết thúc nhiệm kỳ.

Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) - ông Andrew Wheeler đã quyết định hoãn chuyến thăm Đài Loan dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 và kéo dài ba ngày.



Chuyến thăm Đài Loan của ông Andrew Wheeler - người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) - bị hoãn do bị dò xét về chi phí đi lại. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong một thông báo qua email hôm 24-11, phát ngôn viên của EPA - ông James Hewitt cho biết: “Vì những ưu tiên đối nội cấp bách trong nước, chuyến thăm Đài Loan của ông Wheeler đã bị hoãn lại”.

Ông Hewitt không nói cụ thể những ưu tiên “cấp bách” khiến người đứng đầu EPA hoãn thăm Đài Loan là gì.

Tuy nhiên 26-11, tờ The Straits Times đưa tin chuyến thăm đã bị dò xét kỹ lưỡng về chi phí cao của nó, với một chuyến bay thuê bao được lên kế hoạch đưa ông Wheeler và các thành viên khác của EPA đến Đài Loan do những lo ngại về đại dịch COVID-19.

Một chuyến đi khác của ông Wheeler đến các nước Mỹ Latinh, bao gồm Costa Rica và Cộng hòa Dominica, vẫn được lên kế hoạch ngay trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20-1-2021. Ông Biden được truyền thông Mỹ xướng tên là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-11 nhưng ông Trump chưa chấp nhận thua cuộc.

Ông Hewitt cho biết EPA sẽ yêu cầu Tổng thanh tra của cơ quan này điều tra việc tiết lộ chi tiết xung quanh kế hoạch thăm Đài Loan của ông Wheeler, sau khi tờ The New York Times đưa tin về những lo ngại liên quan đến chi phí của chuyến thăm này.

“Thật đáng lo ngại khi một quan chức chính phủ tiết lộ các lịch trình có chủ đích cho tờ The New York Times vốn có thể gây nguy hiểm cho cả ngoại giao quốc tế lẫn an ninh cá nhân” – ông Hewitt nói.

Thông báo hoãn chuyến thăm Đài Loan do EPA đưa ra hôm 23-11 được cho là đã loại bỏ một nguồn xung đột tiềm ẩn giữa chính quyền của Tổng thống Trump với Trung Quốc, vốn luôn coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để “thống nhất”.

Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ với chuyến đi dự kiến của ông Wheeler, cảnh báo sẽ “đưa ra phản ứng cần thiết và hợp pháp tùy vào tình hình”. Nếu chuyến đi này thực sự diễn ra như dự định ban đầu, ông sẽ là quan chức cấp cao thứ ba của chính quyền Tổng thống Trump thăm Đài Loan trong năm nay.

Vào tháng 8, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar đã thăm Đài Loan. Tháng sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach công du hòn đảo. Trong thời gian diễn ra hai chuyến thăm này, Mỹ đều cử máy bay chiến đấu đến gần Đài Loan.

Trung Quốc đã phản ứng giận dữ với hai chuyến thăm này. Gần đây hơn, vào ngày 23-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã dọa sẽ phản ứng với chuyến thăm “không được công bố” của một đô đốc Hải quân Mỹ đến Đài Loan và kiên quyết phản đối bất kỳ mối quan hệ quân sự nào giữa Đài Bắc và Washington.