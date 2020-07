Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc đại lục ban hành lên Hong Kong cấm các hành vi được mô tả là ly khai, lật đổ, khủng bố, thông đồng với thế lực bên ngoài hủy hoại an ninh quốc gia, với hình phạt tối đa là tù chung thân. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7, chỉ một giờ trước sự kiện kỷ niệm 23 năm Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc. Ngày 3-7, chính quyền Hong Kong tuyên bố khẩu hiệu biểu tình “Giải phóng Hong Kong! Cuộc cách mạng của thời đại chúng ta” là không hợp pháp, không được phép dùng. Các thư viện bắt đầu rà soát lại các cuốn sách do các nhà hoạt động vì dân chủ viết để xem có nội dung nào vi phạm luật an ninh hay không. Chính phủ đại lục và chính quyền Hong Kong khẳng định đặc khu vẫn có quyền tự trị cao, dù nhiều ý kiến cho rằng luật này vi phạm lời hứa của Trung Quốc bảo vệ tự do của Hong Kong trong 50 năm, sau khi được Anh trao trả năm 1997.