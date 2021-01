Hãng tin AFP hôm 16-1 đưa tin chính quyền Hong Kong đã lên tiếng đáp trả về các lệnh trừng phạt của Mỹ áp lên sáu quan chức của đặc khu và gọi động thái này là “điên rồ, đáng xấu hổ và đáng khinh”.



Mỹ thông báo lệnh trừng phạt vào các quan chức Hong Kong liên quan đến Luật an ninh quốc gia. Ảnh: Anthony Kwan/GETTY IMAGES.

Danh sách sáu quan chức bị trừng phạt bao gồm ông Tam Yiu-chung - đại biểu Hong Kong trong Quốc hội Trung Quốc, ông You Quan - quan chức phụ trách các vấn đề Hong Kong và Ma Cao, ông Sun Qing Ye - Phó giám đốc văn phòng an ninh quốc gia của chính phủ trung ương tại Hong Kong và ba quan chức an ninh của đặc khu.

Những người có tên trong danh sách sẽ bị đóng băng toàn bộ tài sản liên quan đến Mỹ.

Trong một thông báo, chính quyền Hong Kong bày tỏ “sự giận dữ tột độ” và cáo buộc “các biện pháp cưỡng bức” này là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và làm cản trở đặc khu thực thi luật an ninh quốc gia.

“Chính phủ Mỹ đã lợi dụng mọi sự cố và cái cớ để đưa ra những nhận xét vu khống về luật an ninh quốc gia” - người phát ngôn chính quyền Hong Kong cho biết.

“Không còn nghi ngờ rằng luật an ninh quốc gia đã chạm đến thần kinh của các thế lực bên ngoài” - người phát ngôn khẳng định.

Thông báo trên đưa ra một ngày sau khi Mỹ ban bố lệnh trừng phạt đối với sáu quan chức về vụ bắt giữ hơn 50 cựu nghị sĩ đối lập và nhà hoạt động ở đặc khu này.

Cùng ngày, ba quan chức an ninh của thành phố trong một tuyên bố chung đã mô tả lệnh trừng phạt là “không công bằng” và cáo buộc Mỹ “khuyến khích các hành vi bất hợp pháp và tấn công vào nền tư pháp độc lập, tự chủ của đặc khu”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả các vụ bắt giữ mới nhất, bao gồm luật sư nhân quyền John Clancey, nhà hoạt động Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) và giáo sư luật Benny Tai, là "kinh hoàng".

“Chúng tôi lên án các hành động [của Trung Quốc] làm xói mòn các quyền tự do và dân chủ của Hong Kong và sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ để buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm” - ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

Kể từ khi Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia tại Hong Kong vào tháng 7 năm ngoái đã có ít nhất 90 người đã bị bắt.

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa bốn loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh.

Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương