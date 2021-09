Theo tờ South China Morning Post ngày 3-9, Hong Kong xác nhận có ba trường hợp mắc biến thể Mu của virus SARS-CoV-2 từng xuất hiện ở thành phố.



Tuy nhiên, điều này chỉ được công bố sau khi Tiến sĩ Ho Pak-leung của Đại học Hong Kong Ho - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm công khai phát hiện của mình. Trước đó, các nhà chức trách y tế địa phương đã không báo cáo bất kỳ trường hợp nào liên quan biến thể Mu.

Ông Ho cho biết sau khi kiểm tra hệ thống dữ liệu mở của thành phố, ông đã phát hiện hai trong số ba trường hợp nói trên.





Bên trong sân bay quốc tế Hong Kong. Ảnh: FELIX WONG

Cụ thể, hai trong số ba bệnh nhân đã bay đến từ Colombia và được xác nhận là nhiễm biến thể Mu vào đầu tháng 6, trong khi người còn lại - một phụ nữ 26 tuổi đến từ Mỹ, cũng được phát hiện mắc biến thể Mu vào ngày 24-7.



"Mặc dù biến thể Mu không bị rò rỉ ra cộng đồng, nhưng chính quyền thành phố vẫn nên minh bạch trong việc thông báo cho công chúng về các trường hợp mắc biến thể này" - chuyên gia Ho nói trên một chương trình phát thanh địa phương.



Ngày 29-8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thêm Mu (được tìm thấy lần đầu tiên ở Colombia vào tháng 1) vào danh sách "các biến thể được quan tâm"



Trong báo cáo dịch tễ học hàng tuần mới nhất về COVID-19, WHO cho biết biến thể Mu có một số đột biến có khả năng kháng miễn dịch tạo ra từ vaccine. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh họ vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận điều này.



Cơ quan y tế toàn cầu cho biết tỉ lệ phổ biến của biến thể Mu trên toàn thế giới đã giảm xuống dưới 0,1%. Tuy nhiên, ở Colombia và nước láng giềng Ecuador, các trường hợp mắc biến thể Mu liên tục gia tăng và lần lượt chiếm 39% và 13% trên tổng số các ca nhiễm.