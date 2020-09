Ngày 31-8, nguồn tin nhà nước Iran cho biết Tehran đã đầu tư vào công nghệ sản xuất máy bay không người lái để nâng cao khả năng tác chiến của nước này, theo hãng tin Sputnik.

Cụ thể, hiện Iran đang sản xuất một số dòng máy bay không người lái, gồm các dòng: Ababil, Mohajer, Karrar và Fotros. Trong đó, Karrar là một máy bay không người lái do Công ty Công nghiệp Máy bay Iran sản xuất, có khả năng tấn công các máy bay phản lực.



Một chiếc máy bay không người lái dòng Fotros của Iran. Ảnh: TEHRAN TIMES

Nhiều máy bay không người lái của Iran được thiết kế tương tự như các máy bay của Mỹ và Israel.



Chiếc Fotros do Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) chế tạo và là một trong những máy bay không người lái lớn nhất do Iran vận hành. Nó có thể bay cao 7.600 m trong thời gian từ 16 đến 30 giờ. Máy bay này còn được trang bị một thiết bị hạ cánh có thể thu vào, theo tờ The Jerusalem Post.



Iran cũng đầu tư sản xuất "bom xuyên giáp theo phương thẳng đứng" để sử dụng cho các máy bay không người lái. Quân đội nước này đã trang bị cho chiếc UAV Mohajer-6 (máy bay hiện đại nhất của Tehran) những quả bom bên dưới mỗi cánh.



Ngoài ra, Iran còn trang bị cho máy bay không người lái Karrar của mình một quả bom MK-82 - một loại đạn đa năng với lực kéo thấp.



Hôm 29-8, Tướng Afshin Khajeh Fard - người đứng đầu IAIO tiết lộ rằng Iran là một trong năm quốc gia hàng đầu về phát triển UAV, hãng thông tấn Fars News đưa tin.



“Các chuyên gia đã xếp Iran là cường quốc thứ năm thế giới trong lĩnh vực máy bay không người lái” - Tướng Fard nói.



"Chúng tôi chắc chắn sẽ tự sản xuất bất cứ thứ gì cần thiết để tăng cường sức mạnh của đất nước mà không cần chờ đến khi quyết định dỡ bỏ hoặc gia hạn trừng phạt được thông qua" - ông Fard nói thêm.



Ngoài ra, ông cũng nói bóng gió rằng nước này có kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm quân sự sau khi lệnh trừng phạt kết thúc.