Iran nhận diện nghi phạm vụ nổ bí ẩn ở cơ sở hạt nhân Natanz

Tờ The Times of Israel ngày 24-7 dẫn lại thông tin từ trang Didban Iran cho hay giới hữu trách nước Cộng hòa Hồi giáo đã xác định được danh tính người bị tình nghi gây ra vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz hồi đầu tháng này.

Vụ nổ, được nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài cho là do Israel thực hiện và một số chuyên gia nhận định sẽ kéo lùi đáng kể chương trình hạt nhân của Iran, đã làm hỏng một cơ sở chế tạo và lắp ráp máy ly tâm tiên tiến.

Theo Didban Iran, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kết luận người bị tình nghi gây ra vụ nổ là Ershad Karimi - một nhà thầu tại Natanz và là chủ sở hữu công ty MEHR, chuyên cung cấp thiết bị đo chính xác.



Nghi phạm Ershad Karimi. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL



“Ershad Karimi, một nhà thầu trong nhiều năm và chịu trách nhiệm khởi động quy trình làm giàu uranium tại nhà máy hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan, là người dính líu vào vụ đánh bom” – theo bản tin ngày 23-7 của Didban Iran.

“Ershad Karimi cùng nhóm của mình đã kích nổ nhà máy ly tâm và gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp hạt nhân của đất nước cũng như uy tín của hệ thống” – bản tin cho biết.

“Karimi đã được Cơ quan Tình báo Isfahan cho phép làm việc với tư cách là nhà thầu tại cơ sở hạt nhân Natanz” - Didban Iran đưa tin.

Giáo sĩ Yousef Tabatabai Nejad, người phụ trách hoạt động cầu nguyện ngày thứ Sáu tại Isfahan và là người đại diện cho tỉnh Isfahan trong Hội đồng Chuyên gia Iran, đã xác nhận sự tham gia của Karimi vào vụ nổ.

Hiện chưa rõ Karimi đã bị bắt giữ hay chưa, và chính phủ Iran cũng chưa phản hồi thông tin của Didban Iran.



Tuy nhiên trước đó, vào ngày 22-7, ông Javad Karimi Qoddousi, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết vụ nổ xảy ra là do “vi phạm an ninh”. Ông cũng loại trừ “một cuộc tấn công của đối tượng bên ngoài”, rõ ràng nhằm bác bỏ khả năng đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa hay không kích.



Một tòa nhà bị cháy tại cơ sở Natanz. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL



Tờ The New York Times đầu tháng này đưa tin vụ nổ rất có thể là hậu quả của một quả bom được cài ở Natanz, có khả năng tại một đường ống khí chiến lược. Tờ báo không loại trừ khả năng một cuộc tấn công mạng đã được sử dụng để gây ra sự cố dẫn đến vụ nổ.

Vụ nổ ở Natanz ngày 2-7 nằm trong loạt vụ nổ bí ẩn tại các địa điểm chiến lược của Iran trong những tuần gần đây, phần lớn bị cáo buộc do Mỹ, Israel, hoặc cả hai nước này, thực hiện.