Không đeo khẩu trang, người tự nhận bắn bin Laden bị cấm bay?

Theo hãng tin Sputnik hôm 20-8, hãng hàng không Delta Air Lines cho biết họ có thể sẽ cấm ông Robert O'Neill - một cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tự nhận đã bắn trùm khủng bố Osama bin Laden khỏi các chuyến bay của hãng này.



Theo thông tin từ Delta Air Lines, người này đã đăng tải một bức ảnh không đeo khẩu trang trên máy bay lên mạng xã hội cùng với một chú thích tục tĩu và khiêu khích.



Hình ảnh được ông Robert O'Neill đăng trên Twitter của mình.