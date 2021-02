Kim 'siêu vòng 3' chính thức ly hôn Kanye West

Kim Kardashian West đã đệ đơn ly hôn Kanye West hôm 19-2 sau sáu năm chung sống, hãng tin AP dẫn thông tin từ hồ sơ tòa án cho hay.



Động thái này có thể sẽ tốn nhiều giấy mực của báo giới khi đây là cặp đôi người nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất thế kỷ 21 giữa một ngôi sao truyền hình thực tế, một hiện tượng thời trang và một ca sĩ nhạc hip-hop đình đám. Theo sau họ còn là tương lại của bốn đứa trẻ và một khối tài sản kếch xù.

Sáu năm chung sống và bốn người con



Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2012 và có con đầu lòng vào năm 2013. Cuối năm đó, West đã cầu hôn Kardashian bằng màn hình khổng lồ đặt tại sân bóng chày của đội San Francisco Giants. Hai người kết hôn vào ngày 24-5-2014 tại một pháo đài thời Phục hưng ở Florence, Ý.



Kim Kardashian và Kanye West bên cạnh bốn người con. Ảnh: INSTAGRAM



Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Kanye West (43 tuổi) nhưng lại là cuộc hôn nhân thứ ba đối với Kardashian (40 tuổi). Từ lúc hai người tiến đến hôn nhân, nhiều người e ngại rằng họ sẽ sớm đường ai nấy đi do cá tính của cả hai quá khác biệt. Tuy nhiên, sáu năm và bốn người con là điều vượt xa ngoài dự đoán của nhiều người.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kardashian diễn ra năm 2000 khi cô mới 19 tuổi . Cô kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas và hôn nhân của họ kéo dài đến năm 2004.

Vào năm 2011, cô tái hôn với Humphries trong một đám cưới được quảng cáo rầm rộ trên chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng mang tên cô là "Keeping Up With the Kardashians".Tuy nhiên, Kardashians đệ đơn ly hôn chưa đầy ba tháng sau đó và bắt đầu hẹn hò Kanye West.



Họ có tổng cộng bốn người con gồm North, 7 tuổi, Saint, 5 tuổi, Chicago, 3 tuổi và Psalm, 21 tháng tuổi.

Sự nổi tiếng và những khác biệt



Cả Kardashian và West đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới với độ nổi tiếng không hề kém cạnh nhau. West là nhà sản xuất nhạc hip-hop được săn đón và là rapper đứng sau hai bản hit đình đám “Stronger” và “Gold Digger”. Trong khi đó, Kardashian là một ngôi sao truyền hình thực tế ngang hàng với một ngôi sao điện ảnh với khối tài sản kếch xù.

Bên ngoài việc ca hát, mẫu giày thời trang West’s Yeezy của Adidas dường như không còn xa lạ với người yêu thích thời trang, Forbes ước tính chỉ trong năm 2019, thương hiệu giày này đã thu về hơn 1,5 tỉ USD cho West. Ngoài ra, anh còn kiếm được rất nhiều tiền từ công việc ca hát. Vào năm 2019, West là nghệ sĩ hiphop kiếm nhiều tiền nhất trong năm.

Không kém cạnh, Kardashian là một doanh nhân thành công với nhiều ứng dụng, trò chơi di động, sản phẩm làm đẹp và hãng thời trang mang tên cô. Hiện tổng giá trị tài sản của Kardashian xấp xỉ 900 triệu USD.





Kim siêu vòng ba đệ đơn ly hôn Kanye West. Ảnh: AP



West có 30 triệu người theo dõi trên Twitter, trong khi Kardashian có gần 200 triệu trên Instagram. Cả hai đều là những người được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử mạng xã hội.

Mặc dù cả hai đều là ngượi cực kỳ nổi tiếng nhưng họ không xuất hiện cùng nhau trước công chúng thường xuyên. Chưa kể, những hoạt động bên trong của cuộc hôn nhân của họ thường được giữ bí mật và phải mất nhiều năm mới công khai ra mắt công chúng.



Tính cách của cả hai cũng khá trái ngược khi Kardashian chăm chút cẩn thận từng bức ảnh của mình trên mạng xã hội thì West lại có những phát ngôn ngông cuồng trước công chúng, và điều này thường dẫn đến những cơn bão chia sẻ quá mức trên Twitter.

Vào tháng 7-2020, West nói rằng anh ta đã cố gắng ly hôn với Kardashian, rằng mẹ cô, bà Kris Jenner là một bạo chúa và gia đình đang cố ép anh ta vào điều trị tâm thần.

Kardashian đã đáp lại bằng một tuyên bố trên Instagram, kêu gọi mọi người hãy thương xót West khi anh chống chọi với bệnh tâm thần.

“Anh ấy là một người xuất sắc nhưng phức tạp. Ngoài những áp lực của việc trở thành một nghệ sĩ và một người đàn ông da màu, người đã trải qua nỗi đau mất mẹ anh ấy đang phải đối mặt với áp lực , sự cô lập ngày càng cao bởi chứng rối loạn lưỡng cực” - Kardashian nói.

Hiện cả hai vẫn chưa lên tiếng về thông tin ly hôn.