Ngày 6-12 đài Fox News phát đoạn trả lời phỏng vấn trực tuyến của ông Michael Flynn – cựu Cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Tổng thống Donald Trump. Đây là lần đầu tiên ông Flynn trả lời phỏng vấn sau khi được Tổng thống Trump ân xá tháng trước.



Ông Michael Flynn trả lời phỏng vấn Fox News. Ảnh: FOX NEWS

Ông Obama "sợ" ông Flynn?

Trong đoạn trả lời phỏng vấn, ông Flynn nói ông đã khiến ông Obama sợ hãi tới mức ông này hồi năm 2016 phải cảnh báo ông Trump đừng dùng ông.

“Tôi hẳn áp đặt nỗi sợ của Chúa lên ông Barack Obama và có thể vẫn tiếp tục làm vậy với câu chuyện dài bốn năm mà họ đặt lên tôi, lên gia đình tôi, lên Tổng thống Donald Trump và gia đình ông ấy, và nói thẳng thắn là lên cả đất nước” – ông Flynn nói với Fox News.

Hãng tin Politico dẫn một số nguồn tin từ chính phủ ông Obama và chính phủ ông Trump rằng ông Obama từng nói với người kế nhiệm trong một cuộc gặp riêng rằng ông Flynn là nhân vật đầy vấn đề.



Tổng thống Barack Obama tiếp Tổng thống đắc cử Donald Trump (trái) tại Nhà Trắng, ngày 10-11-2016. Ảnh: AP

Khi Fox News hỏi chính xác ông Obama sợ điều gì, ông Flynn nói rằng việc ông làm cố vấn an ninh quốc gia cho chính phủ Tổng thống Trump sẽ ngăn cản các nỗ lực của ông Obama do thám ông Trump, cũng như lo ông sẽ bóc trần chuyện do thám của chính phủ ông Obama lên chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.



“Khi ông ấy chọn tôi trở thành cố vấn an ninh quốc gia họ biết rằng kế hoạch nhỏ của họ do thám ông Donald Trump sẽ tan tành và nhiều điều sai lầm chính sách đối ngoại khác mà họ lôi đất nước chúng ta vào – bất kể đó là thỏa thuận Iran, các vấn đề diễn ra ở chiến trường châu Á-Thái Bình Dương, thương mại, tất cả loại vấn đề mà nói thẳng là chính phủ gần nhất đã làm để chôn vùi đất nước này” – ông Flynn nói.

“Họ biết đó là những thứ tôi biết. Hãy đối diện điều này. Ông Barack Obama từng bổ nhiệm tôi hai lần. Tôi được Thượng viện xác nhận hai lần trong thời gian tôi ở quân đội” – ông Flynn nói.

Ông Flynn bị ông Obama sa thải khỏi vị trí lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc phòng năm 2014 quanh các vấn đề quản lý.

Ông Flynn: Sẽ tung hê cuộc điều tra Nga

Ông Flynn cũng cho biết một ngày nào đó ông sẽ công khai mọi thứ ông biết về cuộc điều tra Nga.



Ông Donald Trump (trái) và ông Michael Flynn tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở bang Colorado (Mỹ) ngày 18-10-2016. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Flynn và Fox News cũng trao đổi về các nỗ lực pháp lý phía ông Trump theo đuổi với kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Ông Flynn chia sẻ quan điểm của ông Trump rằng cuộc bầu cử bị gian lận và đề nghị các quan chức cấp bang không chứng nhận các kết quả hiện tại.



Ông Flynn là trung tướng lục quân về hưu, làm ở vị trí Cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump chỉ 25 ngày, sau đó bị ông Trump sa thải khi xuất hiện thông tin ông khai dối Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) về các liên lạc của mình với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.





Ông Michael Flynn (phải) rời tòa án ngày 10-9-2019. Ảnh: AP

Ông Flynn nhận tội tháng 12-2017 nhưng sau đó cố gắng rút lại lời nhận tội với lý lẽ ông không cố tình khai dối.

Tháng 5 vừa rồi Bộ Tư pháp ra chỉ thị hủy hỏ vụ án ông Flynn với lý do FBI không có lý do xác đáng để thẩm vấn ông Flynn, mọi thứ ông Flynn khai với FBI kể cả những lời khai dối về liên hệ với đại sứ Nga Kislyak đều không được ghi nhận.

Tuy nhiên một tòa án phúc thẩm ở thủ đô Washington D.C. từ chối làm theo chỉ thị, vụ án vẫn nằm trong trạng thái chờ quyết định cuối cùng của thẩm phán Emmet Sullivan thì ông Flynn được Tổng thống Trump ân xá.