Ngày 5-8, phát ngôn viên Stephane Dujarric của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết tổ chức này lo ngại về tình huống vaccine COVID-19 được gửi đi nhưng không được sử dụng, theo kênh Channel News Asia.



Theo phát ngôn viên Dujarric, LHQ rất lo ngại về việc các vaccine được gửi đến các nước nhưng lại không được sử dụng. Các lý do có thể xuất phát từ khâu hành chính, do thiếu sự bảo quản thích hợp, hoặc do sự do dự của các nước trước vaccine.



Chương trình chia sẻ vaccine COVAX cho đến nay đã cung cấp 186,2 triệu liều vaccine cho 138 quốc gia. Ảnh: REUTERS



Ông cho biết LHQ sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia phân phối vaccine, nhưng "điều đó chỉ có thể được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ các nước".

Theo dữ liệu từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), chương trình chia sẻ vaccine COVAX cho đến nay đã cung cấp 186,2 triệu liều vaccine cho 138 quốc gia.

Dưới sự điều hành của Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh, Tổ chức chức Y tế Thế giới và UNICEF, COVAX đặt mục tiêu đảm bảo 2 tỉ liều cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình vào cuối năm 2021.

Ngày 3-8, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã tài trợ hơn 110 triệu liều vaccine cho hơn 60 quốc gia, phần lớn trong số đó được chia sẻ thông qua COVAX.



Dự kiến cuối tháng 8, Washington sẽ bắt đầu vận chuyển thêm 500 triệu liều tới 100 quốc gia có thu nhập thấp hơn.



