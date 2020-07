Liên minh Liên Nghị viện về Trung Quốc (IPAC) – một liên minh quốc tế gồm nghị sĩ nhiều nước cùng kêu gọi các nước phương Tây ngừng dẫn độ sang Hong Kong, phản ứng với việc Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia với đặc khu này, báo South China Morning Post đưa tin.

Liên minh IPAC được thành lập từ tháng 6 nhằm phối hợp sự đối phó của nhiều nước với Trung Quốc.



Trong tuyên bố mới nhất, Liên minh IPAC đề nghị các nước thành viên cùng ngưng các hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, vì luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc ban hành “đã hủy hoại nghiêm trọng quy định luật pháp”.





Các nghị sĩ trong Liên minh Nghị viện về Trung Quốc. Ảnh: CTA

Theo tuyên bố Liên minh IPAC, 16 thành viên đồng chủ tịch đã gặp nhau và đi đến thống nhất “cam kết điều phối các nỗ lực đảm bảo không ai bị dẫn độ sang Hong Kong, nơi quy định luật pháp đã bị hủy hoại nghiêm trọng sau sự ban hành của cái gọi là luật an ninh quốc gia”.

“Các thành viên khẩn cấp tìm sự đảm bảo từ các chính phủ rằng sẽ không có trường hợp dẫn độ nào xảy ra và các hiệp ước hiện tại với đặc khu hành chính Hong Kong sẽ bị xem xét lại” – trích tuyên bố của Liên minh IPAC.

Có tổng cộng 20 nước có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, trong đó có chín nước trong Liên minh IPAC (Úc, Canada, Cộng hòa Czech, Pháp, Đức, hà Lan, New Zealand, Anh, Mỹ). Một số nước dù có hiệp ước dẫn độ với Hong Kong nhưng không ký hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc đại lục, như Úc, Đức, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Singapore, Malaysia.

Canada là nước đầu tiên tuyên bố ngừng dẫn độ sang Hong Kong, sau khi Trung Quốc ban hành luật.

Ngày 3-7, Canada tuyên bố ngừng thực hiện hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh quốc gia đã xem thường nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” và Luật Cơ bản – được xem như Hiến pháp của đặc khu.

“Vai trò là một trung tâm toàn cầu của Hong Kong được xây dựng dựa trên nền tảng này. Không có nền tảng này, Canada buộc phải đánh giá lại các thỏa thuận hiện tại” – theo Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne.

Canada cho biết sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng quân sự nhạy cảm sang Hong Kong và cập nhật hướng dẫn đi lại với Hong Kong.

Ngày 6-7, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa tuyên bố mình cực lực phản đối hành động của chính phủ Canada. Các nỗ lực của các nước phương Tây trong đó có Canada nhằm tạo áp lực bên Bắc Kinh về vấn đề Hong Kong sẽ “thất bại”.

Luật an ninh quốc gia áp lên Hong Kong có hiệu lực từ ngày 1-7. Luật quy định các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố, và thông đồng với các thế lực nước ngoài chống phá đất nước và Hong Kong sẽ bị trừng phạt có thể đến chung thân.



Có lo ngại rằng luật an ninh quốc gia sẽ hủy hoại sự tự trị và tự do của Hong Kong. Luật có điều khoản cho phép dẫn độ các nghi can “trong những tình huống phức tạp” sang Trung Quốc đại lục.

Từ mùa hè năm ngoái tại Hong Kong đã bùng phát một đợt biểu tình dữ dội và dai dẳng phản đối dự luật cho phép dẫn độ nghi can từ đặc khu sang Trung Quốc đại lục.