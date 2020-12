Lo ngại năng lực đối phó Trung Quốc của tướng lục quân Mỹ

Chuyên gia Trung Quốc nói gì?

Báo South China Morning Post dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích TQ cho rằng từ đề cử bộ trưởng Quốc phòng của ông Biden có thể thấy khả năng lớn chính sách quân sự của Mỹ với TQ và khu vực sẽ không bị ảnh hưởng hay thay đổi.

Chuyên gia Liu Weidong tại Học viện Khoa học xã hội TQ, chuyên nghiên cứu các vấn đề về Mỹ, cho rằng đề cử của ông Biden có thể được xem là nỗ lực để giành sự ủng hộ của bộ phận dân thiểu số trước cuộc bầu cử giữa kỳ, chứ “chính sách quốc phòng thì thật sự sẽ do đội ngũ an ninh quốc gia Nhà Trắng dẫn đầu”. Ông Biden đã thông báo các thành viên chủ chốt đội ngũ an ninh quốc gia từ hai tuần trước, trước khi chính thức đề cử bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng Austin cũng từng nêu quan điểm rằng xây dựng liên minh là điều sống còn với các chiến dịch quân sự, tương tự lời ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng phải củng cố quan hệ với các đồng minh để ngăn chặn rủi ro xung đột từ Nga và TQ.

Chuyên gia Liu dự đoán ông Biden và tướng Austin sẽ tiếp tục chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Tổng thống Trump, vốn được cho là một nỗ lực kiềm chế TQ. Cụ thể, theo chuyên gia này, “ông Biden sẽ tập trung sửa chữa quan hệ với các đồng minh truyền thống trong khu vực vốn bị ông Trump làm tổn hại nhưng sẽ khó cho ông trong việc tập hợp đồng minh chống TQ”. Hai lý do chính mà ông Liu đưa ra để chứng minh điểm khó của ông Biden là “một NATO châu Á sẽ rất tốn kém” và “các đồng minh của ông ấy ở khu vực không muốn chọn phe”.