Lực lượng Pháp tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại Bắc Phi

Lực lượng Pháp đã tiêu diệt Abdelmalek Droukdel – thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp - bà Florence Parly thông báo tối 5-6.

Đây sẽ là chiến thắng lớn nhất dành cho Pháp sau nhiều năm chống khủng bố ở khu vực Sahel - nằm giữa sa mạc Sahara và thảo nguyên Savanna của Sudan, theo báo South China Morning Post.

Bộ trưởng Parly cho hay lực lượng Pháp cùng các đối tác sở tại đã tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda tại Bắc Phi Abdelmalek Droukdel cùng một số đồng minh hôm 3-6 ở phía bắc Mali.



Abdelmalek Droukdel – thủ lĩnh al-Qaeda tại Bắc Phi cùng với các tay súng tại Mali. Ảnh: Al-Andalus via AFP

Hiện chưa rõ lực lượng Pháp đã xác định danh tính của Droukdel như thế nào.

Cũng chưa có xác nhận về cái chết của Droukdel từ nhóm al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM).

Droukdel có bí danh là Abu Musab Abdul Wadud, tham gia chiến đấu trong cuộc nội chiến ở Algeria trong những năm 1990. Đến năm 2004, người này nổi lên như một “tiểu vương” hàng đầu của phong trào nổi dậy Algeria.

Droukdel sau đó thay đổi nhóm Salafist Group for Call and Combat (GSPC) ở Algeria thành AQIM, truyền bá phong trào này khắp khu vực Sahel dưới cái ô của nhóm khủng bố toàn cầu al-Qaeda.

Dưới sự lãnh đạo của Droukdel, AQIM đã tiến hành nhiều vụ tấn công chết người khắp Algeria.

Gần đây, Droukdel chỉ huy tất cả các nhóm al-Qaeda ở Bắc Phi và khu vực Sahel, trong đó có nhóm JNIM.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp xác định Droukdel là thành viên của “ủy ban quản trị” của al-Qaeda.

Ngoài ra, bà Parly cho biết thêm các lực lượng Pháp hôm 19-5 đã bắt giữ Mohamed el Mrabat, một tay súng kỳ cựu và là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Greater Sahara (ISGS).

Bà Parly cho biết chiến dịch đã giáng một đòn nặng nề vào các nhóm khủng bố trong khu vực.

Pháp đã bổ sung 600 binh sĩ cho lực lượng chống khủng bố Barkhane của nước này, nâng số lượng binh sĩ tại khu vực Sahel lên 5.100.

Trong video do nhóm giám sát cực đoan SITE công bố hồi tháng 3, Droukdel yêu cầu các chính phủ của khu vực Sahel cố gắng chấm dứt sự hiện diện quân sự của Pháp. Droukdel còn gọi binh sĩ Pháp là đội quân xâm lược.

Hiện chưa rõ Droukdel đã ở Mali – nước láng giềng phía nam của Algeria bao lâu.

Trong nhiều năm qua, Droukdel được cho ẩn náu ở vùng Kabyle thuộc phía bắc Algeria. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Droukdel chưa bao giờ bị lực lượng an ninh Algeria bắt giữ.