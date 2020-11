Ngày 6-11, một số hãng truyền thông quốc tế cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ cử thêm người đến bảo vệ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 sắp được công bố.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ Catherine Milhoan từ chối bình luận về thông tin tăng cường lực lượng bảo vệ ông Biden. Bà Milhoan lưu ý rằng cơ quan này không thể công khai các kế hoạch an ninh của họ, theo trang tin Business Insider.

Trung tâm Hội nghị Wilmington ở bang Delaware - nơi đặt trụ sở chính của chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ - được giao nhiệm vụ bổ sung lực lượng an ninh bảo vệ ông Biden. Ông Biden cũng được cho là sẽ sớm có bài phát biểu chiến thắng tại Delaware, theo báo The Independent.



Ông Joe Biden (giữa) ở bang Delaware hồi đầu tháng 10 với lực lượng an ninh hộ tống. Ảnh: REUTERS

Báo The Washington Post không nói rõ số lượng an ninh được tăng cường là bao nhiêu, chỉ cho biết lực lượng này sẽ gia nhập nhóm vài chục mật vụ đã được cử đến bảo vệ ông Biden từ đầu tháng 7.

Trước đó, sau khi ông Biden giành chiến thắng trong nội bộ đảng Dân chủ và đại diện cho đảng này tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2020-2024, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã cử lực lượng theo sát bảo vệ ông Biden.

Gần trưa 7-11 (giờ Mỹ), tức nửa đêm 8-11 (giờ Việt Nam), hãng tin AP tuyên bố ông Biden giành chiến thắng tại bang Pennsylvania, qua đó có dư số phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Với việc đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ không công nhận thất bại trước ông Biden, Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể phải chờ đến ngày đại cử tri đoàn đi bỏ phiếu (ngày 14-12) mới có thể cử lực lượng bảo vệ ông Biden ở mức cao nhất.

Thông thường, sau khi một ứng cử viên thắng cử, người đó sẽ được bảo vệ an ninh toàn diện. Tuy nhiên, tờ The New York Post lo ngại ông Trump sẽ không nhượng bộ với kết quả ông Biden thắng cử.

Trong quá khứ, tình huống tương tự đã xảy ra vào năm 2000. Hai ứng cử viên George Bush (ông Bush "con" - đảng Cộng hòa) và Al Gore (đảng Dân chủ) phải chờ 36 ngày để biết kết quả bầu cử do phải kiểm lại phiếu ở bang Florida.