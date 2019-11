Máy bay phải chuyển hướng vì ô nhiễm không khí quá nặng

Giới chức hàng không Ấn Độ nói rằng tầm nhìn bị hạn chế đến mức thấp nhất đã khiến hoạt động vận tải bằng đường hàng không gián đoạn.



Có tới 37 chuyến bay đến sân bay quốc tế Indria Gandhi trong khoảng 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều phải chuyến hướng đến các thành phố khác và hơn 200 chuyến bay đến và đi từ sân bay này phải hoãn.

Theo The Guardian, chất lượng không khí trên khắp thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã xuống đến mức tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay (giảm 400 lần so với mức bình thường).

"Ô nhiễm đã đạt đến mức không thể chịu đựng được trên khắp miền Bắc Ấn Độ" - thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal viết trên Twitter hôm 3-11.



Thủ hiến Delhi: "Ô nhiễm đến mức không thể chịu đựng được trên khắp miền Bắc Ấn Độ". Ảnh: CNN

Ông cho biết cả khu vực thủ đô của Ấn Độ đã biến thành một “phòng xông hơn khổng lồ" kể từ sau lễ hội ánh sáng Diwali của nước này.

Đến thời điểm này sương mù có màu nâu đen, dày đặc từ việc đốt pháo hoa, hình nộm, rơm rạ... vẫn còn bao trùm sau lễ hội và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Hầu hết con đường trong thành phố đều trở nên thưa thớt hơn so với trước do khói bụi ô nhiễm bao trùm dày đặc.







Các con đường tại thủ đô Ấn Độ đều bị sương mù dày đặc bao phủ nhiều ngày qua. Ảnh: The Guardian, CNN

Hôm 3-11, chất lượng không khí đã xuống đến mức thấp hơn nữa. Chỉ số đo được tại hơn 900 điểm quanh thủ đô New Delhi vượt xa mức 25 - mức được cho là an toàn theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong khi đó hơn 500 điểm được đánh giá là “trên mức nghiêm trọng”, theo The Guardian.

Cơ quan giám sát môi trường của chính phủ Ấn Độ (SAFAR) cho biết vì ảnh hưởng của mưa và độ ẩm cao trong không khí nên trong vài ngày tới, hiện tượng sương mù ô nhiễm vẫn chưa thể chấm dứt.

Từ ngày 1-11 chính quyền thủ đô New Delhi ban bố tình trạng khẩn cấp đối với y tế công cộng, ra lệnh đóng cửa các trường học, công trường xây dựng đến ngày 5-11 và phân phát hơn 5.000 khẩu trang y tế cho học sinh trên toàn thành phố.

Bắt đầu từ ngày 3-11, chính quyền cũng sẽ siết chặt việc sử dụng phương tiện cá nhân trong thành phố, áp dụng chương trình chạy xe theo biển số chẵn, lẻ.



CSGT tại thủ đô New Delhi mang khẩu trang khi làm việc. Ảnh: The Guardian

Ngoài ra, báo cáo từ các cơ sở y tế cho biết số lượng bệnh nhân nhập viện do các vấn đề về hô hấp ngày càng tăng.

Tuy vậy, theo BS Sai Kiran Chaudhary tại BV tim và phổi Delhi, người dân đã ngày càng có ý thức hơn về sự ô nhiễm không khí trong nhiều năm qua và khẩu trang trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi nhà.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, có tới 14/15 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở Ấn Độ. Một nghiên cứu lâu dài về ảnh hưởng của không khí đến chất lượng sống nói rằng tuổi thọ trung bình của người dân tại một số bang lớn của Ấn Độ đều giảm xuống bảy năm bởi vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng.