23 chuyến tàu nằm chờ vì thiên nga 'nằm lì' trên đường ray

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ở Đức đã buộc phải can thiệp để di chuyển một con thiên nga nằm chặn trên đường ray của một tuyến đường sắt cao tốc, báo The Guardian dẫn lời lực lượng cứu hộ Đức cho biết hôm 28-12.



Con thiên nga này đã nằm lì ở đây sau khi bạn đời của nó chết do bay vào đường dây phía trên đường ray. Con thiên nga "đau buồn" này đã khiến khoảng 23 chuyến tàu ở đô thị Fuldatal, bang Hawai, Đức bị hoãn.



Con thiên nga đau buồn nằm trên đường ray. Ảnh: THE GUARDIAN

Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông địa phương, các nhân viên cứu hỏa đã mang theo các thiết bị chuyên dụng để gỡ lấy con thiên nga chết khỏi đường dây trên cao. Đồng thời họ cũng đưa con thiên nga thứ hai khỏi đường ray và thả nó trên sông Fulda gần đó.



Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra hôm 23-12 và đã khiến 23 chuyến tàu bị chậm khoảng 50 phút. Tuy nhiên, thông tin năm ngày sau mới được tiết lộ.