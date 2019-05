Bãi đá Stonehenge ở Nga nhìn như ở hành tinh khác

Mũi Vyatlina, một trong những nơi đẹp nhất vùng Viễn Đông của Nga, đã được ví như Stonehenge của Nga trong những năm gần đây, sau khi mọi người bắt đầu xây dựng các tòa tháp bằng đá trên bãi biển đá của nó.





Bãi đá kì lạ ở mũi Vyatlina. Ảnh: INSTAGRAM

Vào năm 2015, người ta bắt đầu kéo đến mũi Vyatlina để xây dựng các tòa tháp bằng cách xếp chồng các viên đá lên nhau.



Đầu tiên, một nhóm nhà hoạt động từ thành phố Vladivostok đến đây để xây dựng 155 tháp đá đầu tiên để kỷ niệm 155 năm thành phố. Những tòa tháp ban đầu, có chiều cao tới 3,5m, nhưng sau đó đã bị phá hủy do sự sụp đổ của một hang động gần đó.

Tuy nhiên, về sau người dân địa phương và khách du lịch bắt đầu khôi phục lại bãi đá, và ngày càng có nhiều tháp đá như vậy được xây dựng nhiều hơn. Đến ngày nay, có hàng trăm tòa tháp như vậy trên bãi biển ở mũi Vyatlina do có một câu chuyện được thêu dệt từ những tòa tháp.



Người ta cho rằng nếu xây được một tòa tháp đá ở Vyatlina, bạn sẽ biến điều ước lớn nhất của bạn thành hiện thực. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều du khách đến đây đều hứng thú trong việc xây một tòa tháp riêng cho mình.

Việc dựng lên các cấu trúc này đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và sự tập trung. Dù động lực đằng sau mỗi hành động của mỗi người là gì, thì không thể phủ nhận rằng các tòa tháp tạo ra một cảnh tượng tuyệt vời không khác bãi đá ở một hành tinh nào đó.



Ông Denis Gorbunov, người tổ chức dự án "Stone Towers of the City by the Sea", sự kiện khởi đầu truyền thống xây tháp đá tại mũi Vyatlina vào năm 2015, gần đây đã nói với trang web Vestiprim của Nga rằng anh ấy đã vui mừng.



"Một anh bạn của tôi, Artem Tarasov, đã tập hợp những người bạn của anh ta và họ đã đến đó mỗi ngày để xây dựng các tòa tháp. Giờ thì đã có rất nhiều những tòa tháp ở đó. Thật tuyệt vời khi một ý tưởng nhỏ lại biến bãi biển trở thành một địa điểm đẹp như hiện nay", ông Gorbunov hào hứng kể.