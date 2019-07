Châu Âu nắng nóng kỷ lục trong tuần qua

Châu Âu hiện đang phải hứng chịu đợt nắng nóng thứ hai trong tháng này và nhiệt độ tại châu Âu đang ở mức cao kỷ lục, theo trang Vox.

Vào hôm 25-7, nhiệt độ tại Paris (Pháp) đã đạt đến mức 42,6 độ C. Tại Anh, nhiệt độ ở sân bay Heathrow của London đạt 37 độ C, mức kỷ lục trong tháng này. Ở Cambridge, Anh, nhiệt độ tăng lên 38 độ C. Đây là lần thứ hai nhiệt độ cao như vậy được ghi nhận tại Anh.

Một số quốc gia khác cũng có nhiệt độ đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trong tuần này: Hà Lan nóng tới 41 độ C. Đức đạt 41,5 độ C và nhiệt độ ở Bỉ tăng vọt lên 40 độ C.



Một tay đua của đội đua xe đạp Hà Lan Jumbo-Visma mặc một chiếc yếm bằng nhựa đặc biệt với nhiều túi chứa đầy băng trong cuộc đua xe đạp Tour de France vào ngày 23-7-2019. Ảnh: AFP

Các quan chức ở Pháp thấy rằng các vụ đuối nước đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, với ít nhất 60 trường hợp tử vong gián tiếp do đợt nắng nóng đang tiếp diễn.



Ít nhất năm người ở Pháp đã tử vong do nguyên nhân trực tiếp từ nắng nóng. Cảnh sát Anh cũng đã tìm thấy thi thể của những người chết đuối trong tuần này.

Trong khi đó, các quan chức y tế ở Bỉ đã ban hành mã cảnh báo màu đỏ trên toàn quốc.

Các quốc gia châu Âu dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ cao vì nhiều lý do. Nhiệt độ cao như vậy là hiện tượng bất thường ở châu lục này.

Vì vậy, người dân ở đây không quen với cái nóng thiêu đốt này và không được chuẩn bị kỹ năng đối phó với nó bằng cách giữ ẩm hoặc nghỉ ngơi thường xuyên.

Do châu Âu rất hiếm khi trải qua nhiệt độ cao, các tòa nhà ở đây không được thiết kế để đối phó với vấn đề này.

Điều hòa không khí không được phổ biến, chỉ khoảng 2% nhà ở Đức có máy lạnh, và hầu hết các tòa nhà được thiết kế để giữ ấm trong mùa đông châu Âu thay vì làm mát trong mùa hè.

Lịch sử cho thấy rằng các đợt nắng nóng này ở châu Âu có thể cực kỳ nguy hiểm. Vào năm 2003, một đợt nắng nóng dữ dội như hiện tại đã giết chết 70.000 người trên khắp châu lục, chủ yếu là những người già.

Cơ quan khí tượng dự báo rằng sắp tới sẽ có mưa và giông bão ở Anh và một phần của châu lục trong vài ngày tới, giúp khu vực này hạ nhiệt.

Tuy nhiên, dự báo cũng cho thấy rằng những đợt nắng nóng đỉnh điểm sẽ tiếp tục diễn ra trong khu vực.