Nghi phạm giết 2 con gái, nằm top 10 truy nã của FBI bị bắt

Một tài xế taxi bị truy nã vì tình nghi giết hai con gái ruột đã bị bắt sau 12 năm bỏ trốn, đài BBC đưa tin.



Lệnh bắt giữ Yaser Abdel Said được ban hành vào năm 2008, một ngày sau khi ông này xả súng, giết chết hai con gái là Sarah Yaser Said (17 tuổi) và Amina Yaser Said (18 tuổi).



Nghi phạm người Ai Cập này từng bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất vào năm 2014.



Chân dung Yaser Abdel Said được FBI phác họa. Ảnh: FBI/CNN

Sau gần bảy năm bị FBI truy nã, Said vừa bị bắt giam ở TP Justin, bang Texas (Mỹ) cùng với hai người họ hàng. Nghi phạm 63 tuổi sẽ sớm được chuyển đến chi nhánh của FBI tại TP Dallas cùng bang.

“Lực lượng Đặc nhiệm tội phạm bạo lực ở TP Dallas do FBI đứng đầu đã làm việc không mệt mỏi để tìm ra Yaser Abdel Said. Những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm này không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ tìm kiếm ông ta và cam kết sẽ không bao giờ quên những nạn nhân nhỏ tuổi trong vụ án này” - đặc vụ FBI Dallas Matthew DeSarno cho biết.



Mẹ của các cô gái, bà Patricia Owens nói rằng bà rất vui khi biết tin về vụ bắt giữ. Đến giờ này, bà vẫn không hiểu tại sao Said lại sát hại hai con gái của mình.

"Giờ đây, những đứa con gái của tôi có thể yên nghỉ" - bà Owens nói với truyền thông địa phương.



Theo đài CBS DFW, FBI cũng bắt giữ hai người khác là Islam Said, con trai của nghi phạm và Yassim Said, anh trai của nghi phạm. Cả hai đều phải đối mặt với cáo buộc chứa chấp kẻ đào tẩu.



Cuộc điều tra vụ án giết người đã được mở vào ngày 1-1-2008 sau khi Amina và Sarah bị bắn chết.

Vào ngày đầu năm mới, nghi phạm đã dùng taxi của mình chở hai con gái đi lòng vòng với lý do đưa đi ăn. Vài giờ sau, thi thể của Amina và Sarah được tìm thấy với nhiều vết thương do súng bắn, bên trong chiếc taxi bị Said bỏ lại tại TP Irving, bang Texas. Trước khi chết, Sarah đã kêu cứu trong thời gian ngắn ngủi một cách tuyệt vọng.

Một thành viên trong gia đình nói với cảnh sát rằng nghi phạm đã từng đe dọa sẽ "tổn hại" Sarah vì đã dám hẹn hò với một người không theo đạo Hồi, theo CBS News.



Nhiều giả thuyết cho rằng hành động của Said bắt nguồn từ tín ngưỡng của ông ta về quy tắc "danh dự" vô cùng hà khắc dành cho nữ giới, trong đó đàn ông có thể giết những người thân là nữ bị cho "khiến gia đình bị ô nhục".