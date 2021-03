Nghỉ viêc, được nhận lương là đống tiền xu trộn dầu

Một người đàn ông sống ở bang Georgia, Mỹ vừa được ông chủ trả khoản nợ lương bằng một đống tiền xu trộn dầu, sau khi anh này xin nghỉ việc vào tháng 11 năm ngoái, hãng AP đưa tin.



Anh Andreas Flaten cho biết anh đã bị sốc khi thấy khoản thanh toán cuối cùng của mình. Nó là một đống khoảng 90.500 đồng xu, tương đương với số tiền chủ cũ nợ anh là 915 USD.



"Chỉ có trẻ con mới làm điều này" - anh Flaten nói.



Anh Flaten cho biết anh xin nghỉ việc khỏi cửa hàng OK Walker Autoworks vào tháng 11 năm ngoái do bất đồng về giờ giấc tan ca. Anh ta kể rằng chủ anh ta vẫn giữ lại khoản lương cuối cùng của anh và không chịu trả nó dù anh đã liên hệ với cửa hàng ba lần về vấn đề này. Sau đó, anh phải nhờ đến Bộ Lao động Georgia can thiệp.



Số tiền xu được anh Flaten đổ vào một chiếc xe cút kít để xài dần. Ảnh: AP

Vào giữa tháng 3, anh Flaten phát hiện một đồng tiền xu bị đổ gần nhà mình. Trên đống xu ấy có một phong bì viết lời chửi thề ở mặt trước và bên trong là một tờ phiếu thanh toán. Đồng tiền xu đã bị trộn chung với dầu nhớt.

Chủ cửa hàng OK Walker Autoworks, Miles Walker, sau đó đã trả lời đài WGCL-TV, nói rằng anh ta không nhớ mình có đổ đống xu ở nhà anh Flaten hay không, nhưng quan trọng là cửa hàng đã trả lương cho anh ấy.

Có vẻ như việc trả lương cho nhân viên theo cách này là quá đáng nhưng thực tế là nó không vi phạm quy định của pháp luật.