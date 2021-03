Tàu điện ngầm hoãn giờ chạy vì mèo lên nóc tàu nằm ngủ

Hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm ở một nhà ga đông nhất nước Anh đã phải di dời qua một chuyến tàu khác vì nhân viên phát hiện một con mèo ngồi trên nóc tàu điện ngầm và quyết không chịu di chuyển trong hai tiếng rưỡi đồng hồ, báo Mirror đưa tin.



Con mèo không biết bằng cách nào đã trèo lên nóc tàu điện ngầm ở nhà ga Euston, thuộc thủ đô London, Anh vào ngày 2-3. Nửa giờ trước khi con tàu khởi hành để đến TP Manchester thì nhân viên ga tàu đã phát hiện ra con mèo. Sau đó, họ quyết định hoãn giờ tàu chạy vì lo ngại cho quyền lợi của con vật.



Con mèo nằm lì trên nóc tàu điện ngầm hai tiếng rưỡi đồng hồ mới chịu leo xuống. Ảnh: PA



Sau khi cố gắng xua đuổi nhưng con mèo vẫn quyết tâm trụ lại trên nóc tàu, nhân viên đành di dời hành khách sang một con tàu khác để kịp hành trình.

Dù con mèo đã tránh được việc bị hất văng khi con tàu di chuyển với tốc độ 200 km/h thì giờ đây người ta lại lo ngại nó bị nguy hiểm khi nằm gần đường dây điện trên không 25.000 volt.



Rất may, sau hai tiếng rưỡi nằm chán chê trên nóc tàu, con mèo cuối cùng quyết định rời khỏi đó. Một đoạn video do một hành khách trên chuyến tàu kế cận quay lại cho thấy con mèo đi ngang qua nóc tàu trước khi nhảy xuống và chạy lon ton đến nơi an toàn.



"Chúng tôi thường phải đối phó với những con chim bên trong nhà ga nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một con mèo. Rất may là không có điều gì xảy ra với con vật" - ông Joe Hendry, Giám đốc ga Euston cho biết.