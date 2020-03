Một bữa tiệc sinh nhật đã bất ngờ trở thành tai họa khôn lường khiến ba người chết và nhiều người khác phải nhập viện, hãng tin RT ngày 29-2 đưa tin.

Để tạo bất ngờ trong sinh nhật thứ 29 của vợ, anh Valentin Didenko (32 tuổi) - chồng của blogger người Nga Katerina Didenko - đã sử dụng khoảng 25-30 kg đá khô để tạo "hiệu ứng thị giác" cho hoạt động mừng sinh nhật trong một phòng tắm hơi ở Moscow.

Với bản chất là CO 2 ở thể rắn và ngay lập tức thăng hoa trong không khí, đá khô đã biến căn phòng trở thành một bể CO 2 đậm đặc, khiến ba người thiệt mạng và nhiều người khác gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Video ghi lại cảnh đổ đá khô xuống hồ bơi trong phòng tắm hơi trong tiệc sinh nhật của blogger Katerina Didenko. Nguồn: YOUTUBE

Một số người tham gia hoạt động đùa cợt và đọc to cảnh báo về tính nguy hiểm của đá khô trước khi cho lượng CO 2 rắn này vào hồ bơi nhỏ trong phòng.

Các vị khách của buổi tiệc hào hứng nhảy xuống hồ bơi và thậm chí có người còn lặn cả cơ thể mình xuống dưới làn khói trắng do đá khô tạo ra.

Những người tham gia buổi tiệc mặc bộ đồ "bảo hộ" tượng trưng nhưng chúng không phải là loại quần áo che kín toàn cơ thể và không có thiết bị hỗ trợ thở. Do đó, chúng không thể giúp những người trong phòng tránh khỏi việc ngạt thở do nồng độ CO 2 quá cao.

Vài giờ sau, cô Katerina Didenko thông báo trên Instagram và khóc lóc vì tai nạn đã xảy ra trong buổi tiệc của mình.

Trang tin Metro (Anh) cho biết những nạn nhân bao gồm anh Valentin Didenko và hai vị khách (cả hai đều 25 tuổi) tham gia buổi tiệc.



Vợ chồng blogger Katerina Didenko thường xuyên chia sẻ thông tin về sử dụng thuốc tại nhà. Ảnh: INSTAGRAM

Đáng chú ý, vợ chồng blogger Didenko là những người thường xuyên làm video chia sẻ về cách dùng thuốc tại nhà, trong đó cô Didenko đã có giấy chứng nhận dược sĩ. Do đó, việc họ không hiểu tác hại của đá khô khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Một số người đã bức xúc và mô tả việc blogger sử dụng đá khô một cách tùy tiện như vậy là "ngu dại".



Anh Valentin Didenko cho biết mình có thể tự tạo ra đá khô. Ảnh: INSTAGRAM

Hiện vẫn chưa xác định rõ hai người này đã lấy được lượng đá khô lớn như vậy từ đâu. Trong một bài đăng trên Instagram trước đó, anh Didenko cho rằng mình có thể tự tạo ra đá khô.

Lực lượng thực thi pháp luật Nga đã tiến hành điều tra vụ tai nạn và cho biết sẽ khởi tố cả blogger Didenko và chủ của phòng tắm hơi vì họ nhận thức được sự nguy hiểm của vụ việc mà không dừng nó lại, theo RT.