Tuyết bất ngờ 'hóa' đen ở Nga

Những bức ảnh và video được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội cho thấy tuyết trên đường phố ở đây biến thành màu đen một cách kỳ lạ. Theo các chuyên gia, do hai thành phố này sống gần một khu vực khai thác than, nên muội than đã khiến tuyết chuyển màu như vậy, Sputnik đưa tin.



Tuyết biến thành màu đen ở thành phố Prokopyevsk. Ảnh: SPUTNIK

"Chúng tôi đã từng thấy tuyết bẩn ở các khu vực đô thị trước đây, nhưng tuyết đen ở Kiselevsk và Prokopyevsk là một cảnh tượng hiếm gặp và đáng lo ngại" - một người dân địa phương cho biết.



Nhiều người dân tỏ ra lo ngại về bầu khí quyển mà họ đang hít thở mỗi ngày. Một trong số họ đã bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội để gây áp lực cho chính quyền về các nhà máy than. Các quan chức địa phương thì cho rằng đây là vấn đề phức tạp không thể giải quyết một sớm một chiều.

Ông Andrey Panov, Phó Thống đốc Vùng Kemerovo nói với các phóng viên rằng do sự phát triển của mạng lưới khí đốt trong khu vực chưa được hỗ trợ nên hầu hết các tòa nhà vẫn dựa vào lò hơi than để sưởi ấm, vì vậy tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp địa phương cũng góp phần gây ô nhiễm. Ngoài ra, khói thải xe cộ cũng là nguyên nhân.

Ông Anatoly Volkov, tổng giám đốc nhà máy than Prokopievskaya gần Prokopyevsk thì nói rằng công ty của ông đã sử dụng một bộ lọc để bảo vệ thành phố khỏi các hợp chất nguy hiểm. Tuy nhiên, khó có thể nói rằng nhà máy hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc tuyết hóa đen.

Một nhóm thanh tra của cơ quan môi trường Nga, đã được phái đến hai nhà máy chế biến than để điều tra xem có vượt quá giới hạn ô nhiễm hay không, và các quan chức địa phương đã có một cuộc họp với các công ty khai thác than để thảo luận về các vấn đề môi trường.

Được biết, tỉnh Kemerovo là một trong những khu vực khai thác than đá lớn nhất thế giới, với diện tích 70.000 km2.