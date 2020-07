Sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã khiến các thị trường toàn cầu rơi vào tình trạng khó khăn. Điều này cũng làm thu hẹp các kênh đầu tư, trong đó nhiều người đã ưu tiên chọn vàng thay vì đồng USD, đài Sputnik đưa tin.

Trong thời gian gần đây, giá vàng đang ngày một tiếp tục tăng cao. Vào ngày 24-7, vàng đã lập kỷ lục mới, giao dịch ở mức 1.900,6 USD/ounce và hiện đang leo lên vượt qua mức cao lịch sử, được điều chỉnh theo lạm phát là 2.246 USD/ounce.



Mặc dù giá vàng đang tăng chóng mặt, các nhà đầu tư vẫn không từ bỏ việc đầu tư vào kim loại này.



Vàng đang là kênh đầu tư tốt hơn đồng USD. Ảnh: REUTERS/SPUTNIK

Nhà phân tích tài chính Ivan Danilov, chỉ ra rằng ngay cả các ngân hàng Mỹ như JPMorgan và Goldman Sachs cũng đang khuyên khách hàng của họ mua vàng thay vì đồng bạc xanh. Các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng đang lên kế hoạch dự trữ vàng, điều mà Ngân hàng trung ương Nga đã làm từ năm 2018.



Nhà phân tích Danilov giải thích rằng do lo ngại về đại dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp và rủi ro chính trị toàn cầu có thể xảy ra, nên việc dự trữ kim loại quý là điều hợp lý.



"Thị trường toàn cầu giai đoạn này hỗn loạn theo một cách khác so với các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ. Dữ trữ đồng USD không còn là lựa chọn phù hợp cho những người tìm kiếm kênh đầu tư an toàn" - ông Danilov nhấn mạnh.

Ông Danilov tin rằng đó là sự thiếu ổn định chính trị trong nước làm suy yếu vị thế của đồng tiền Mỹ.

Mỹ đang trải qua một "cuộc nội chiến cường độ thấp". Tuy nhiên, đụng độ có thể tăng lên sau cuộc bầu cử tháng 11" - nhà phân tích nói.

Ông Danilov cũng kết luận rằng việc các nhà đầu tư chuyển hướng sang vàng thay vì đồng USD có vẻ là một quyết định sáng suốt khi đối mặt với nhiều dự báo xấu như vậy.