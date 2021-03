Trang tin Focus Taiwan dẫn nguồn tin hôm 7-3 cho biết cơ quan phòng vệ Đài Loan có kế hoạch cử hai đại diện đến Mỹ tham dự cuộc họp thường niên trao đổi về bản đồ quân sự và thông tin không gian địa lý.

Theo nguồn tin, cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8.



Mỹ, Đài nối lại cuộc họp trao đổi thông tin bản đồ quân sự. Ảnh: FOCUS TAIWAN

Do đại dịch COVID-19, Mỹ và Đài Loan năm 2020 không thể tổ chức cuộc họp, nhưng hai bên dự kiến sẽ nối lại hoạt động này với sự tham gia trực tiếp trong năm nay tại bang Virginia.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, phía Đài Loan sẽ có sự góp mặt của hai sĩ quan lực lượng phòng vệ, nguồn tin cho biết.

Hai sĩ quan sẽ đến thăm Cục Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Mỹ (NGA), Đoàn Công binh Lục quân Mỹ (USACE) và Đài quan sát Hải quân Mỹ.

Theo nguồn tin, cuộc họp sẽ tập trung đánh giá hiệu quả trong việc trao đổi thông tin bản đồ và hải đồ quân sự giữa lực lượng lục quân, không quân và hải quân hai bên.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về kỹ thuật lập bản đồ, đào tạo nhân sự, năng lực hoạt động để ứng phó với thiên tai và nhu cầu về thông tin bản đồ, trao đổi dữ liệu và hợp tác.

Cuộc họp này thường được Mỹ, Đài Loan luân phiên tổ chức hàng năm.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3-3 đã nêu rõ lập trường của mình trong một tài liệu "Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia Tạm thời" phác thảo các chính sách an ninh quốc gia của ông Biden.

Trong đó, ông Biden đã mô tả Đài Loan là một "đối tác kinh tế và an ninh quan trọng", cũng như tái khẳng định các cam kết lâu dài của Mỹ đối với hòn đảo này.

Trong một nội dung đề cập cụ thể hoạt động tự do hàng hải do Mỹ tiến hành ở eo biển Đài Loan và Biển Đông, ông Biden viết rằng Washington sẽ tiếp tục "bảo vệ quyền tiếp cận các hoạt động chung toàn cầu, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, theo luật pháp quốc tế".

Liên quan những nỗ lực của Bắc Kinh những năm gần đây nhằm tác động đến các cuộc bầu cử ở Đài Loan, ông Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ hỗ trợ "các nước láng giềng và đối tác thương mại của Trung Quốc bảo vệ quyền của họ trong việc đưa ra các lựa chọn chính trị độc lập, không bị ép buộc hoặc ảnh hưởng quá mức từ nước ngoài".