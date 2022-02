Theo tờ The Washington Post ngày 25-2 (giờ Mỹ), các quan chức chính phủ Mỹ đã sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sơ tán khỏi Kiev và đã thảo luận về những nơi an toàn ông có thể ở và đại diện cho chính phủ Ukraine lưu vong.





Tổng thống Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 1-9-2021. Ảnh: AP

Theo Washington Post, đại diện chính phủ Mỹ "trong những ngày gần đây đã nói chuyện với ông Zelensky về nhiều vấn đề an ninh, bao gồm cả những nơi an toàn nhất để tổng thống có thể ở và làm việc nhằm đảm bảo sự liên tục của chính phủ Ukraine".



Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cũng đưa ra phát ngôn tương tự, nói rằng chính phủ Mỹ đã cố gắng giúp ông Zelensky "nhận thức được" mối đe dọa đối với cá nhân ông" và "sẵn sàng hỗ trợ ông ấy bằng mọi cách".



Một quan chức Ukraine giấu tên cũng nói với Washington Post rằng đội an ninh riêng của ông Zelensky đã chuẩn bị sẵn sàng và túc trực để sơ tán ông đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối rời thủ đô Kiev trong lúc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.



Ngày 25-2, tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy ông và các phụ tá của mình đang ở trên đường phố Kiev.