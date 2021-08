Hãng Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi ngày 3-8 đã tuyên bố khởi động cuộc "đối thoại chiến lược" giữa hai nước.

Trong cuộc họp diễn ra tại Washington, hai bên cam kết hợp tác trong nhiều vấn đề bao gồm đối phó đại dịch COVID-19, vấn đề khí hậu, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương cũng như bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.



Mỹ, Indonesia cam kết bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa Mỹ và Indonesia sau khi hai bên thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược" hồi năm 2015.

"Indonesia là một đối tác dân chủ mạnh mẽ của Mỹ. Chúng tôi đang hợp tác trên nhiều mặt trận khác nhau" – ông Blinken cho biết, nói thêm rằng Washington đánh giá cao tiếng nói mạnh mẽ của Jakarta trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đáp lại, bà Marsudi khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Indonesia sẽ là "tài sản quan trọng đối với sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ trong khu vực".

Theo bà Marsudi, Mỹ là một trong những đối tác quan trọng của ASEAN trong việc triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

“Tôi và chính phủ Indonesia hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ, từ lĩnh vực y tế đến các mục tiêu phát triển bền vững, từ giáo dục đến kinh tế và hơn nữa" – bà Marsudi nhấn mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã trao đổi các bước phục hồi liên quan đại dịch COVID-19.

Ông Blinken cho biết Washington đã tài trợ tám triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Indonesia, cũng như hai nước cũng đang hợp tác về nguồn oxy và phương pháp điều trị.

Ông Blinken và bà Marsudi cũng "bày tỏ quan điểm chung về an ninh hàng hải" và cam kết "bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, cũng như tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và ngăn chặn tội phạm mạng" - Reuters đưa tin.

Ông Blinken hoan nghênh những nỗ lực của Indonesia trong việc ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình tại Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ổn định tình hình Myanmar.

Theo Reuters, cuộc đối thoại giữa hai ngoại trưởng diễn ra trước thềm hội nghị trực tuyến giữa Mỹ với các nước ASEAN vào ngày 3-8.

Tuần làm việc của ông Blinken cũng bao gồm các cuộc họp với các đối tác trong khu vực, một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm thể hiện Washington nghiêm túc trong việc hợp tác với Đông Nam Á, điều được cho là nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Theo tờ South China Morning Post, hơn 4.500 binh sĩ của Mỹ và Indonesia đang tham gia cuộc tập trận Lá chắn Garuda 2021 kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 1-8, trên các đảo Sumatra, Sulawesi, Borneo của Indonesia.

Đây được xem là đợt diễn tập lớn nhất giữa hai bên kể từ năm 2009.

Yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, hay còn gọi là “đường lưỡi bò”, đã bị Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) bác bỏ vào năm 2016.

Trong tuyên bố, Tòa cho biết "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời khẳng định Trung Quốc "không có quyền lịch sử" tại Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đến nay luôn phủ nhận và không tuân thủ phán quyết.