Ngày 24-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi và người đồng cấp Mỹ mới được bổ nhiệm Lloyd Austin đã thống nhất tăng cường liên minh giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng ở khu vực, tờ South China Morning Post đưa tin.



"Chúng tôi nhất trí phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng Biển Đông và biển Hoa Đông" - ông Kishi nói với các phóng viên sau khi kết thúc cuộc điện đàm với ông Austin.



Ông Kishi cho biết hai bên đã xác nhận lại Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ, trong đó yêu cầu phía Mỹ bảo vệ Nhật trước một cuộc tấn công vũ trang ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật và Trung Quốc đang có tranh chấp.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: GETTY IMAGES

Trung Quốc đã liên tục đưa ra các yêu sách chủ quyền ở hai vùng biển và làm gia tăng căng thẳng với Nhật và một số nước châu Á khác.



Ngày 22-1, Trung Quốc đã thông qua dự luật cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển sử dụng vũ khí khi tàu nước ngoài tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Nếu được thông qua, đạo luật có thể nhắm vào các tàu Nhật đang di chuyển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.



Ngoài ra, Hai bộ trưởng Kishi và Austin cũng nhất trí về vai trò chủ chốt của liên minh song phương trong khu vực và cũng cần hợp tác với các đối tác khác nhau, kể cả bên ngoài khu vực, để duy trì và củng cố một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.



Đồng thời, họ cũng nhất trí hướng tới mục tiêu buộc Triều Tiên loại bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo một cách "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Hai bên nhấn mạnh quyết tâm buộc Triều Tiên tuân thủ các lệnh trừng phạt, ngừng các chuyến tàu bất hợp pháp hoặc vận chuyển trực tiếp hàng hóa bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.



Trong cuộc điện đàm, ông Kishi cũng kêu gọi hai bên sớm đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ chi phí quân sự giữa hai nước. Ngoài ra, phía Nhật cũng cho biết sẽ xem xét mối đe dọa an ninh ngày càng tăng trong khu vực, cũng như các điều kiện tài chính khắc nghiệt của đất nước.