Ngày 18-4, Mỹ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành vi bắt nạt ở biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại trước thông tin “các hành động khiêu khích” lặp đi lặp lại của Bắc Kinh đối với các hoạt động khai thác dầu khí ở biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Tàu Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: Malaysia Defence Review



"Mỹ bày tỏ quan ngại trước các báo cáo về những hành động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc đối với hoạt động khai thác dầu và khí đốt của các bên khác (ở biển Đông)” - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18-4 tuyên bố khi được hỏi về việc tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc hiện diện ở vùng biển Malaysia.

“Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt và loại hoạt động khiêu khích, gây bất ổn này", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm: Các hành động của Trung Quốc đe dọa an ninh năng lượng khu vực và làm suy yếu thị trường năng lượng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Malaysia ngày 18-4 đưa tin tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã bám theo tàu khoan West Capella của Tập đoàn Dầu khí Petronas (Malaysia) ở biển Đông.

Trang tin The Star của Malaysia dẫn ba nguồn tin an ninh giấu tên xác nhận thông tin này. Một nguồn tin an ninh Malaysia cho biết có lúc tàu Địa chất Hải Dương 8 được 10 tàu Trung Quốc hộ tống, trong đó có tàu hải cảnh.

Theo dữ liệu của trang web chuyên theo dõi tàu Marine Traffic, tàu Địa chất Hải Dương 8 ngày 18-4 vẫn ở trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Malaysia.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng tình hình COVID-19 trong khu vực để thúc đẩy hiện diện tại biển Đông.

Đầu tuần này, tàu Địa chất Hải Dương 8 cùng ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở biển Đông.

Bà Hằng cho hay Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở biển Đông.