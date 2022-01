Tờ The New York Times ngày 14-1 đưa tin Mỹ đang xem xét chiến lược ngăn chặn Nga một cách gián tiếp trong trường hợp Moscow tấn công Ukraine bằng cách huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng Ukraine đang hoạt động ở các nước Liên minh châu Âu (EU).

Tờ báo cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như vẫn chưa quyết định được việc chính phủ Mỹ sẽ làm gì trong trường hợp Nga tấn công Ukraine, song các quan chức Washington đã cân nhắc về khả năng Mỹ đưa ra phản ứng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công.

Washington được cho là sẽ tập trung và hỗ trợ cuộc chiến “du kích” ở những khu vực thuộc Ukraine có khả năng bị Moscow tấn công vì quốc gia này tin rằng Kiev sẽ không có cơ hội để chống đỡ trước một cuộc tấn công mở tiềm tàng từ phía Nga.

Theo The New York Times, kế hoạch của Mỹ sẽ liên quan đến việc huấn luyện lực lượng ở nước ngoài của Ukraine đang ở các nước NATO gần Nga như Ba Lan, Romania và Slovakia, cũng như cung cấp cho lực lượng này vũ khí, hỗ trợ hậu cần, thiết bị y tế và nơi ẩn náu trong các đợt phản công của Nga.

Một số quan chức cấp cao Nhà Trắng giấu tên cho biết đã “nói rõ” trong những cuộc đàm phán với nhiều đồng minh của Mỹ rằng người Ukraine cũng có thể dựa vào sự hỗ trợ công khai từ phía Lầu Năm Góc, cũng như sự trợ giúp bí mật từ phía Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).



Binh sĩ Ukraine sử dụng bệ phóng với tên lửa Javelin của Mỹ trong cuộc tập trận ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 12-1. Ảnh: AP

“Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine bằng lực lượng quân sự quy mô lớn, sự hỗ trợ từ phía Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) trong lĩnh vực tình báo, mạng, vũ khí chống tăng và phòng không, tên lửa hải quân cũng sẽ tăng lên đáng kể” - Đô đốc James Stavridis, tư lệnh đồng minh tối cao thứ 16 của NATO, nhận định.

“Nhưng nếu cuộc chiến này chuyển thành cuộc nổi dậy của Ukraine, Tổng thống Putin cần biết rõ rằng NATO đã biết cách trang bị, huấn luyện và tiếp thêm năng lượng cho những cuộc chiến này sau khi chiến đấu với nhiều cuộc nổi dậy suốt hai thập niên qua" - ông Stavridis nói thêm.

Theo ông Stavridis, “sự hỗ trợ quân sự” của Mỹ dành cho Ukraine khiến những nỗ lực của nước này ở Afghanistan nhằm chống lại Liên Xô trở nên "thật yếu ớt".

Cho đến nay, Mỹ chỉ mới hỗ trợ Ukraine các loại vũ khí “phòng vệ” như tên lửa chống tăng, radar, thiết bị liên lạc, tàu tuần tra để tránh khiêu khích Nga.

Tờ The New York Times cho rằng chính quyền Washington sẽ tìm cách tận dụng những hậu quả chính trị đối với Moscow từ thương vong của quân đội Nga trong cuộc xung đột tiềm tàng với Ukraine.

Thông tin trên được đăng tải sau một tuần diễn ra các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga với NATO cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), liên quan đến những đề xuất nhằm cải thiện an ninh khu vực châu Âu do phía Moscow đưa ra.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đã từ chối khá nhiều đề xuất quan trọng của Nga, hãng RT đưa tin.

Sau các cuộc đàm phán, Nhà Trắng một lần nữa cáo buộc Nga “bịa đặt lý do” để lấy cớ tấn công Ukraine. Phía Nga đã phủ nhận và khẳng định những lời cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ.