Bộ Năng lượng Nga cho rằng sự cố mắc cạn tàu Ever Given trên kênh đào Suez đã nêu bật lên sự an toàn và bền vững của Tuyến đường biển phương Bắc và hệ thống các đường ống dẫn năng lượng của Nga, hãng tin Reuters cho hay.

Trong bình luận ngày 29-3, Bộ Năng lượng Nga cho rằng nếu so sánh với các tuyến hàng hải quốc tế khác, tuyến đường biển và đường ống của Nga "có độ an toàn cao và giữ vị trí cạnh tranh về chi phí vận tải cũng như độ tin cậy".

Bình luận này được đưa ra khi tuyến hàng hải qua kênh đào Suez bị tắt nghẽn. Tàu Ever Given (dài gần 400 m, nặng 224.000 tấn) mắc cạn, khiến hàng trăm tàu hàng bị kẹt lại ở hai đầu kênh đào từ ngày 23-3. Tới tối 29-3, tàu Ever Given đã được giải cứu thành công, giúp khơi thông tuyến vận tải này.



Một đoàn tàu di chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc. Ảnh: ROSATOM

Tuyến đường biển phương Bắc đi qua khu vực Bắc Băng Dương nằm ở phía bắc nước Nga, được giới thiệu là tuyến đường ngắn nhất nối châu Á với châu Âu. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất là vùng nước này đóng băng vào đa số thời gian trong năm.

Ngày 26-3, tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã đề xuất Tuyến đường biển phương bắc trở thành giải pháp thay thế cho kênh đào Suez.

Rosatom nhấn mạnh rằng tuyến đường biển của Nga không bị giới hạn về không gian như kênh đào Suez và vấn đề nước đóng băng có thể được giải quyết nhờ sự hỗ trợ của các tàu phá băng.

Đầu năm nay, chính quyền Moscow đã nêu mục tiêu đến năm 2024, lượng hàng hóa vận chuyển qua Tuyến đường biển phương Bắc sẽ đạt 80 triệu tấn.