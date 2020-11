Ngày 24-11, đài RT đưa tin hơn một tỉ liều vaccine Sputnik V dự kiến sẽ xuất xưởng vào năm 2021, đáp ứng cho hơn 500 triệu người dân Nga.

Các nhà phát triển vaccine Sputnik V, do Trung tâm Gamaleya của Nga điều chế, cho biết giá thành của loại vaccine này sẽ rẻ hơn các loại vaccine khác trên thị trường.

Theo Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF), vaccine Sputnik V sẽ có giá thành thấp hơn các vaccine sử dụng công nghệ mRNA với mức hiệu quả tương tự.



Vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: RT

Các nhà sản xuất cho biết một liều vaccine của Nga sẽ có giá 10 USD, do vậy mỗi người sẽ phải trả 20 USD cho hai mũi tiêm. Đây được xem là mức giá rất thấp nếu so sánh với vaccine do hai hãng Pfizer và Moderna điều chế.

Hãng Pfizer đang nhắm đến mức giá 39 USD, trong hãng Moderna thì hướng đến mức giá 50-74 USD cho hai mũi tiêm.

Nga sẽ không là nơi duy nhất sản xuất vaccine Sputnik V mà các công ty dược phẩm nước ngoài tham gia vào thỏa thuận hợp tác với RDIF cũng sẽ được cấp phép sản xuất.

Hiện các cuộc đàm phán của Nga với các đối tác quốc tế khác đang được tiến hành để nâng cao năng suất sản xuất vaccine.

Điều đặc biệt là người Nga sẽ được nhận miễn phí vaccine Sputnik V, chỉ những người mua nước ngoài mới phải trả tiền. Các khách hàng quốc tế dự kiến sẽ nhận được lô hàng vaccine đầu tiên vào tháng 1 năm 2021.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Gamaleya tại thủ đô Moscow, vaccine Sputnik V cho thấy hiệu quả đến 95%. Đây là kết quả dựa trên các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn ba với sự tham gia của khoảng 20.000 tình nguyện viên.