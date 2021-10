Hãng Reuters đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mới đây đã liệt kê hàng chục loại thông tin mà theo đó những người Nga tiết lộ chúng ở nước ngoài có thể bị chỉ định là “đại diện nước ngoài (foreign agent)”.

Các nhà phê bình cho rằng động thái này sẽ đặt ra rủi ro cho các nhà báo đưa tin về quân đội hoặc vấn đề không gian vũ trụ của Nga.



Nga mở rộng danh sách 'đại diện nước ngoài' đưa tin về quân sự, không gian vũ trụ. Ảnh: PIXABAY / MOSCOWTIMES

Liên quan động thái này, Nga đã mở rộng quy định nhằm vào các "đại diện nước ngoài" để có thể chỉ định những cá nhân cố tình thu thập thông tin quân sự hoặc kỹ thuật quân sự được cho là được sử dụng vì lợi ích của chính phủ hoặc tổ chức nước ngoài.

FSB cuối ngày 30-9 đã công bố danh sách gồm 60 mục liệt kê toàn diện các chủ đề, trong đó có liên quan quân đội, mà cơ quan này cho rằng có thể được các chính phủ nước ngoài sử dụng để gây tổn hại an ninh của Nga.

Danh sách bao gồm các chủ đề như mua sắm quân sự, tinh thần binh lính, nơi ở của binh lính, quân số, dữ liệu cá nhân của họ và các vấn đề cản trở sự phát triển của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos.

Theo quy định, cả công dân Nga và người không có quốc tịch Nga đều có thể bị coi là “đại diện nước ngoài”.

Những người được chỉ định có thể bị phạt hay thậm chí bị bỏ tù tới năm năm nếu không đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn xuất trình các tài liệu để được chính thức bổ sung vào danh sách đăng ký quy chế đối với “đại diện nước ngoài” của Nga.

Những tháng gần đây, Nga đã chỉ định một số hãng truyền thông và hàng chục nhà báo là "đại diện nước ngoài".

Phía Nga lập luận rằng luật pháp là cần thiết để bảo vệ chống lại sự can thiệp của nước ngoài, đồng thời cho biết các nhà báo và cơ quan truyền thông được chỉ định vẫn có thể hoạt động.

Reuters dẫn lời ông Ivan Pavlov - một luật sư nhân quyền đã rời Nga vào tháng trước - nói rằng các danh mục này rất rộng và sẽ gây rủi ro cho các nhà báo đưa tin về quân đội và tập đoàn vũ trụ Nga khi tác nghiệp.

“Nó tạo ra rủi ro rất lớn cho các nhà báo chuyên về chủ đề này. Bởi vì danh sách này thực chất tội phạm hóa việc thu thập bất kỳ thông tin nào về hoạt động của Roscosmos và binh lính" - ông Pavlov nói.

Trước đó, Reuters dẫn lời ông Roman Dobrokhotov - tổng biên tập tờ The Insider – hôm 30-9 nói đã bị FSB tuyên bố truy nã sau khi được cho là đã khiến Điện Kremlin tức giận liên quan các cuộc điều tra của mình, gồm cả vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Theo Reuters, các phương tiện truyền thông và các nhà báo chỉ trích chính quyền Nga hiện đối mặt sức ép ngày càng lớn trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng này và chiến dịch nhằm vào những người mà chính quyền coi là mối đe dọa đối với sự ổn định chính trị không có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Điện Kremlin đã phủ nhận việc nhắm vào các hãng truyền thông vì lý do chính trị, cho biết hành động nhằm vào các hãng này chỉ dựa trên luật pháp và các cơ quan truyền thông được chỉ định là “đại diện nước ngoài” có thể tiếp tục hoạt động của họ ở Nga.