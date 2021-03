Nga triệu hồi đại sứ tại Mỹ về nước, vì vụ can thiệp bầu cử

Ngày 17-3, Nga đã triệu hồi đại sứ Nga tại Mỹ về nước để tham vấn về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Nga sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "phải trả giá" vì đã can thiệp bầu cử Mỹ, hãng Reuters đưa tin.



Ông Biden đưa ra bình luận kể trên sau khi tình báo Mỹ báo cáo rằng ông Putin đã trực tiếp chỉ đạo hoặc ít nhất là chấp thuận cho lực lượng và các cơ quan an ninh - tình báo dưới quyền can thiệp vào bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump, àm suy yếu lòng tin của công chúng trong quá trình bầu cử, và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị xã hội ở Mỹ.



Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "phải trả giá" vì đã can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: REUTERS

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả báo cáo là "không chính xác" và khẳng định rằng Moscow không liên quan gì đến cuộc bầu cử Mỹ và chưa bao giờ cố gắng làm suy yếu bất kỳ ứng cử viên nào.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó tuyên bố rằng họ đã cho gọi đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov trở lại Moscow để thảo luận về tương lai mối quan hệ của Nga với Mỹ. Động thái này được cho là để đảm bảo quan hệ song phương không bị suy thoái đến mức không thể khắc phục được.



“Điều chính yếu đối với chúng tôi là xác định cách thức để sửa chữa mối quan hệ khó khăn giữa Nga-Mỹ đã bị Washington dẫn vào ngõ cụt trong những năm gần đây. Chúng tôi quan tâm đến việc ngăn chặn sự suy thoái không thể đảo ngược của họ nếu người Mỹ nhận ra những rủi ro liên quan” - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình.