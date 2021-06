Ngày 28-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp thứ hai trong tháng này. Thông qua cuộc họp, hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục gia hạn Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác thân thiện, theo tờ South China Morning Post.



Tháng 7-2001, ông Putin đã ký hiệp ước nói trên với cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Điện Kremlin. Khi đó, hai bên đồng ý giải quyết các tranh chấp biên giới lịch sử và đặt ra hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực bao gồm cả quân sự và quốc phòng. Hiệp ước dự kiến sẽ hết hạn vào tháng tới.



Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Tập ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung là một "ví dụ điển hình của một kiểu quan hệ quốc tế mới". Ông nói rằng việc gia hạn hiệp ước là một "thực tiễn sống động trong việc xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới và một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại".





Tổng thống Nga Vladimir Putin (góc trên bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (góc trên bên phải) trong cuộc họp trực tuyến ngày 28-6. Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn của tinh thần hiệp ước, cho dù phải vượt qua bao nhiêu trở ngại và trở ngại trên con đường phía trước, Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục đoàn kết nỗ lực và quyết tâm tiến lên phía trước" - ông Tập nói.



Trong khi đó, ông Putin nói rằng quan hệ Trung Quốc - Nga đang ở "điểm cao nhất", theo hãng thông tấn Nga TASS.



"Hiện tại, tuân theo lá thư và tinh thần của hiệp ước, chúng tôi đã nỗ lực đưa quan hệ Nga - Trung lên mức cao chưa từng có, biến chúng thành một ví dụ về hợp tác liên chính phủ trong thế kỷ 21" - ông Putin nhấn mạnh.



Cuộc họp trực tuyến giữa ông Tập và ông Putin diễn ra sau khi ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên tại Geneva vào ngày 16-6. Trong cuộc gặp, hai bên đồng ý bắt đầu đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân và đưa các đại sứ trở lại thủ đô của nhau, song, cuộc đối thoại không đạt được nhiều tiến bộ cụ thể do còn bất đồng về các vấn đề khác như an ninh mạng, Ukraine và nhân quyền.



Theo ông Artyom Lukin, PGS tại Đại học Liên bang Viễn Đông của Nga, Moscow dần xích lại gần Bắc Kinh hơn kể từ năm 1996 nhằm mục đích chống lại sự thống trị toàn cầu của Mỹ. Xu thế này trở nên rõ ràng hơn kể từ khi xung đột giữa Nga và phương Tây bùng phát liên quan vấn đề Ukraine vào năm 2014.



Ông Lukin nói: "Nếu Mỹ tiếp tục chính sách ngăn chặn kép hiện tại của mình đối với cả Nga và Trung Quốc, thì sẽ không có giới hạn rõ ràng nào về mức độ sâu rộng mà liên minh bán thân Trung - Nga có thể phát triển trong tương lai".



Trong cuộc hội đàm ngày 29-6, ông Putin cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.



Theo CCTV, hai nhà lãnh đạo đã ra một tuyên bố chung phản đối "sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác" và "các biện pháp trừng phạt đơn phương". Ngoài ra, hai bên cũng lên tiếng phản đối việc "chính trị hóa" đại dịch COVID-19 và các sự kiện thể thao.



Ông Tập và ông Putin cũng cho biết họ lo ngại về việc quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tăng tốc rút khỏi Afghanistan, nói rằng điều này tạo ra tình hình an ninh phức tạp và nghiêm trọng hơn ở nước này. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, theo CCTV.