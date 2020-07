Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ đã không trả lời câu hỏi của phóng viên trên chuyến bay và được Đại sứ Mỹ tại Anh Woody Johnson đón đi ngay sau khi hạ cánh.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo sẽ có buổi làm việc với Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Dominic Raab để bàn về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, bao gồm kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, các vụ việc liên quan đến Hong Kong và Trung Quốc, cùng tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương giữa Mỹ và Anh.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ gặp gỡ Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Dominic Raab vào ngày 21-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Điều chỉnh chiến lược

Giới lập pháp Anh được cho là sẽ tìm cách tận dụng chuyến thăm đến London của ông Pompeo để gây áp lực dư luận buộc Thủ tướng Johnson thi hành các chính sách cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch gặp gỡ các thành viên của Quốc hội Anh vào ngày 21-7 (giờ địa phương), một ngày sau khi chính phủ Anh chính thức ngừng xuất khẩu vũ khí và đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong.

Trang tin The Print cho biết, đối tượng sẽ gặp ông Pompeo là các nghị sĩ Anh ủng hộ việc áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức Trung Quốc, đồng thời mong muốn loại cường quốc châu Á này khỏi các dự án phát triển điện hạt nhân của chính phủ Anh.

Trong những tuần qua, chính phủ Anh của Thủ tướng Johnson đã làm hài lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chính thức cấm cửa tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc và thi hành nhiều biện pháp quyết liệt trong vấn đề Hong Kong. Do đó, ông Pompeo dự kiến sẽ không đòi hỏi thêm điều gì từ phía Anh, theo The Print.



Đại sứ Mỹ ở Anh Robert Wood Johnson đón Ngoại trưởng Mỹ M. Pompeo ở sân bay. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, nhóm nghị sĩ này sẽ vận động để ông Pompeo truyền đạt các đề nghị của họ đến với Thủ tướng Anh. “Với hy vọng Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia trưởng thành và có trách nhiệm, chúng tôi đã làm ngơ trước thực trạng thiếu dân chủ và vi phạm nhân quyền ở nước này trong suốt nhiều thập niên qua. Tuy nhiên điều đó rõ ràng không thể diễn ra” - nghị sĩ Tobias Ellwood thuộc đảng Bảo thủ Anh đã phát biểu tại Hạ viện Anh vào ngày 20-7.

Nước Anh cần có “một sự điều chỉnh mang tính chiến lược về chính sách đối ngoại nhằm ứng phó với Trung Quốc” - ông Tobias khẳng định.

Hứng chịu chỉ trích từ Trung Quốc

Các bộ trưởng trong chính phủ Johnson biết rằng nước Anh đang phải đối mặt với đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong vòng ba thế kỷ qua do hậu quả của đại dịch COVID-19. Vì vậy, việc đối đầu với Trung Quốc lúc này có thể khiến nước Anh phải trả một cái giá rất đắt.

“Sau khi tuyên bố các biện pháp phản đối, chúng tôi hiểu rằng Trung Quốc sẽ đáp trả”, Ngoại trưởng Raab phát biểu vào ngày 20-7. “Chúng tôi sẽ không sợ hãi và cúi đầu”, ông nhấn mạnh.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân chỉ trích chính phủ Anh can thiệp vào vấn đề Hong Kong. Ảnh: FMPRC

Ngoại trưởng Anh vào ngày 20-7 đã tạo bước ngoặt trong quan hệ Anh – Trung khi đưa ra phản đối với luật an ninh mới mà Trung Quốc thực thi tại Hong Kong. Động thái này đã khiến chính quyền Bắc Kinh phẫn nộ khi được thực hiện ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Johnson cho phép nới lỏng chính sách thị thực với khoảng 3 triệu người dân Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân trong buổi họp báo ngày 20-7 đã yêu cầu phía Anh ngừng ngay “những ngôn từ và hành vi sai trái của họ”.

Cùng hợp xướng với Mỹ

Cựu chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Iain Duncan Smith cho biết sẽ tận dụng cuộc gặp với ông Pompeo để nêu lên vấn đề về nền tảng ứng dụng TikTok. Chính phủ Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm đối với Tiktok vì cáo buộc nền tảng mạng xã hội video này có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc.

Các báo cáo mới nhất vào cuối tuần trước cho biết đại diện TikTok đã tạm hoãn đàm phán về việc xây dựng đại bản doanh của họ tại Anh, ngay sau khi nước này ra quyết định cấm cửa mọi hoạt động của tập đoàn công nghệ Huawei.

“Vấn đề về Tiktok sẽ được nêu trong cuộc gặp. Và tôi sẽ nói để Ngoại trưởng Mỹ hiểu rằng chúng tôi sẽ cùng hợp xướng với nước Mỹ để dẫn dắt thế giới tự do chống lại các vi phạm về nhân quyền và công nghệ của Trung Quốc”, ông Duncan Smith cho biết trong buổi phỏng vấn.