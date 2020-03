Những bài học bảo vệ y, bác sĩ chống dịch

Trang thiết bị y tế Trung Quốc liên tục có lỗi Tờ The Daily Inquirer ngày 30-3 đưa tin Philippines sẽ không sử dụng một số bộ xét nghiệm COVID-19 do Trung Quốc viện trợ vì thiếu chính xác. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết các bộ xét nghiệm chỉ cho độ chính xác khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của WHO. Dù vậy, Philippines không nói rõ bao nhiêu bộ xét nghiệm cho kết quả thiếu chính xác. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã bác bỏ thông tin này. Tại Hà Lan, cơ quan chức năng vừa thu hồi hàng loạt khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc đã được phân phối đến các bệnh viện để đối phó dịch COVID-19 sau khi cho rằng sản phẩm này không đảm bảo chất lượng, theo hãng tin AFP. Quyết định thu hồi liên quan đến gần phân nửa trong lô hàng 1,3 triệu khẩu trang FFP2, trong đó 600.000 khẩu trang đã được chuyển đến các bệnh viện. Được biết, hầu hết các khẩu trang không bao bọc kín phần khuôn mặt cần che chắn hoặc có màng lọc bị lỗi.