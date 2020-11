Ông Biden bình thản trước nỗ lực pháp lý của ông Trump

Tính đến ngày 22-11 (giờ Việt Nam) là còn hơn 20 ngày nữa đại cử tri ở 50 bang Mỹ sẽ tiến hành đợt bỏ phiếu cuối cùng để chính thức bầu ra tổng thống cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, đương kim Tổng thống Donald Trump đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ các nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Trong khi đó, ông Joe Biden, nhiều khả năng sẽ là người chiến thắng chung cuộc, lại đang bận rộn với công việc chuẩn bị nhậm chức vào năm sau nên đến nay vẫn chưa có động thái cụ thể nào nhằm đối phó với ông Trump.

Những bước đi mới của ông Trump

Theo tờ The Guardian, Tổng thống Donald Trump cùng đội ngũ hiện đang thực hiện những bước đi ngày càng quyết liệt để lật ngược thế cờ, gần đây nhất là việc cho triệu tập các thành viên đảng Cộng hòa thuộc cơ quan lập pháp ở các bang chiến địa như Michigan hay Pennsylvania đến Nhà Trắng. Mục đích của ông Trump ở đây được cho là nhằm thuyết phục họ can thiệp để ngăn chặn hoặc trì hoãn việc xác nhận kết quả kiểm phiếu cũng như cử các đại cử tri ủng hộ ông đi bỏ phiếu thay vì đại cử tri do đảng Dân chủ chỉ định.



Ông Joe Biden trong một cuộc họp báo ở TP Wilmington, bang Delaware ngày 12-10. Ảnh: REUTERS







Đến nay, chưa có thông tin nào xác nhận những người ông Trump gặp riêng đã đồng ý làm theo kế hoạch của nhà lãnh đạo này. Giới chuyên gia nhận định đây là nỗ lực giành chiến thắng cuối cùng “đầy tuyệt vọng” của ông Trump cùng đội ngũ sau khi thua hầu như toàn bộ những vụ kiện cáo buộc đảng Dân chủ gian lận phiếu ở tòa án các bang.

Hơn nữa, kế hoạch mới cũng khó giúp ông Trump có được cơ hội tái đắc cử khi mà ông Biden nhận được số phiếu phổ thông cao hơn bất cứ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử và giành được hơn mức tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống. Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ gần đây cũng đã ra thông báo xác nhận cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử, khiến ông Trump nổi giận và sa thải lãnh đạo của CISA.

Dù vậy, một số ý kiến việc ông Trump cứ tiếp tục không nhận thua mặc cho tình thế đã quá rõ ràng có thể gây suy yếu niềm tin ở công chúng vào tính toàn vẹn của tiến trình bầu cử tại Mỹ. “Ý định của Tổng thống Donald Trump là đặt người dân Mỹ, nhất là những người ủng hộ ông, vào thế chỉ có thể tin vào hai khả năng là hoặc ông Trump đã chiến thắng vang dội vào năm nay hoặc cuộc bầu cử đã bị đảng Dân chủ đánh cắp để triệt hạ ông” - GS Justin Levitt thuộc ĐH Loyola (Mỹ) nhận xét.

Ông Biden phản ứng như thế nào?

Trong một cuộc họp báo tại TP Wilmington, bang Delaware ngày 19-11, ông Joe Biden sau một thời gian giữ im lặng trước các vụ kiện của ông Trump đã bất ngờ tuyên bố người dân Mỹ “đang phải chứng kiến một sự vô trách nhiệm một cách đáng kinh ngạc và những thông điệp vô cùng nguy hại đến từ người lẽ ra phải có trách nhiệm lãnh đạo và truyền cảm hứng cho chúng ta”.

Ông Biden cũng nhấn mạnh là trong thời gian tới, ông không dự tính đưa ra bất kỳ động thái pháp lý nào để đáp trả những bước đi mới nhất của ông Trump nhưng cũng không loại trừ việc khiếu nại Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) để buộc cơ quan này phải phê chuẩn và tiến hành quá trình chuyển giao quyền lực cho ông. Theo yêu cầu của ông Trump, GSA đã từ chối thực hiện các thủ tục pháp lý cho phép chính quyền ông Trump chuyển giao quyền lực chính quyền kế nhiệm, thậm chí còn ngăn ông Biden tham gia các cuộc họp giao ban về thông tin tình báo và đại dịch COVID-19 hằng ngày.

Hồi đầu tháng 11, ông Biden cũng từng phát biểu khẳng định việc Tổng thống Trump có thừa nhận thất bại hay không sẽ không phải là vấn đề đối với ông. “Sự thật là họ sẽ không chịu thừa nhận chúng tôi đã chiến thắng. Nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm từ nay đến ngày nhậm chức” - ông Biden nhấn mạnh.

Theo đài CNN, hầu hết chiến lược gia và thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ đều ủng hộ chiến lược tránh đối đầu trực tiếp với các nỗ lực của ông Trump vì đơn giản là những vụ kiện của ông sẽ không đi tới đâu cả, cơ hội thắng là gần như bằng không. Cách tiếp cận của ông Biden cũng làm cho ông Trump trông giống như đang muốn khơi mào một cuộc khủng hoảng tầm cỡ quốc gia trong mắt người dân Mỹ, còn ông Biden là một người lãnh đạo cố gắng hàn gắn đất nước đầy chia rẽ.

Trong khi đó, tờ The Washington Post bình luận vị thế của Joe Biden hiện giờ đang gia tăng khi ông được dự đoán sẽ nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Các cố vấn của ông Biden tin tưởng kết quả bầu cử nếu được giữ ổn định sẽ khiến mọi nỗ lực của ông Trump bị các tòa án liên bang bác bỏ vì vi phạm các thủ tục về tố tụng và quyền bỏ phiếu. Do vậy, vạch ra kế hoạch đối phó trực tiếp với ông Trump lúc này sẽ không mang lại lợi ích gì. Ông Biden cần phải dồn sức cho những công việc khác quan trọng hơn. “Ông Biden đang tập trung vào đúng những công việc ông ấy cần làm, đó là sắp xếp nhân sự cho chính quyền và vạch ra kế hoạch điều hành chính phủ mới” - cựu cố vấn cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Barack Obama, ông Ben LaBolt, đánh giá.

Dù nhiều đơn kiện của ông Trump đến nay đã bị bác bỏ, song đội ngũ của ông Biden vẫn yêu cầu các nhóm cố vấn pháp lý theo dõi tất cả diễn biến ở các bang quan trọng, đơn cử như việc chính quyền bang Wisconsin vừa ra lệnh xem xét lại hơn 800.000 phiếu bầu ở hai hạt mà ông Biden đã giành chiến thắng áp đảo.•